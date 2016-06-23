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Акинфеев вошел в тройку по числу отраженных ударов

23 июня 2016, 10:28
31

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев вошел в тройку по числу отраженных ударов по итогам группового этапа Евро-2016. На его счету 14 сэйвов. Такое же количество спасений на счету вратаря сборной Турции Волкана Бабаджана и украинца Андрея Пятова, с которыми россиянин и разделил третью позицию в данном рейтинге.

Первое место по этому показателю занял голкипер сборной Исландии Ханнес Халльдорссон (19 отраженных ударов), второе – североирландец Майкл Макговерн (16).

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Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Россия Россия Турция Украина Исландия Северная Ирландия Акинфеев Игорь Пятов Андрей Халльдорсон Ханнес Бабаджанов Нозим МакГоверн Майкл
Комментарии (31)
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Майор Дзагоев
1466667283
Единственный, за кого действительно полностью не стыдно! Продолжит так дальше - вернется на тот уровень, когда он считался одним из лучших вратарей Европы
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ФК Зенит всея Руси
1466668718
Для вратаря это показатель мастерства. А вот для нашей обороны...
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juvseriy
1466669017
Большинство ударов были в него, грех не отбить
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Zeff
1466669564
6 голов в 3 -х матчах. Не выручал.
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cska-62
1466669684
Акинфеев и Пятов спасли свои сборные от разгромов... Всё это было очевидно во время матчей без каких-либо арифметических подсчётов... Равно как и в матче со шведами в отборе победа сборной России досталась только благодаря "Игорю-чудотворцу", спасшему ворота во втором тайме немыслимое количество раз... Не самые сильные шведы нашу сборную тогда в игровом плане просто раздавили... И все это видели! Но пели хвалу Слуцкому... Вместе с его PR-щиками... Допелись... Поздравляю! :-))))
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Пчела 672
1466671394
Хоть кто то у нас, вошёл в какой нибудь положительный рейтинг, слава богу!
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Pro100Kid
1466672229
Игорь-единственный за кого не стыдно из сборной России на ЧЕ
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LokoGoGo
1466676415
Привет защитникам, позволяющим бить по воротам
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Wotchen
1466678723
Акинфеев на 1 месте по пропущенным мячам за сборную
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kiiriil19
1466693306
как пропускал так и пропускает главное стабильность)))
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