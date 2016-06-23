Вратарь сборной России Игорь Акинфеев вошел в тройку по числу отраженных ударов по итогам группового этапа Евро-2016. На его счету 14 сэйвов. Такое же количество спасений на счету вратаря сборной Турции Волкана Бабаджана и украинца Андрея Пятова, с которыми россиянин и разделил третью позицию в данном рейтинге.

Первое место по этому показателю занял голкипер сборной Исландии Ханнес Халльдорссон (19 отраженных ударов), второе – североирландец Майкл Макговерн (16).

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