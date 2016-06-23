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    Акинфеев вошел в тройку по числу отраженных ударов

    Вратарь сборной России Игорь Акинфеев вошел в тройку по числу отраженных ударов по итогам группового этапа Евро-2016. На его счету 14 сэйвов. Такое же количество спасений на счету вратаря сборной Турции Волкана Бабаджана и украинца Андрея Пятова, с которыми россиянин и разделил третью позицию в данном рейтинге.

    Первое место по этому показателю занял голкипер сборной Исландии Ханнес Халльдорссон (19 отраженных ударов), второе – североирландец Майкл Макговерн (16).

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    Источник: УЕФА

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    23.06.2016 10:28
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 25 июня 2016, 12:35

      Кеша красавчеГ

      -1
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 23 июня 2016, 20:14

      Акинфей один играл, из всей сборной, пусть и шесть пропущенных, но извините с нашей то оборонной все 15 были бы в сетке..что не говорите а это Евро Игорю в актив..

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 июня 2016, 17:53

      Игорь молодец, надеюсь уедет летом в хороший зарубежный клуб.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 23 июня 2016, 17:48

      как пропускал так и пропускает главное стабильность)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 июня 2016, 15:13

      А в % это сколько? Вроде как у Акинфеева % надежности получается-70. У Пятова-73,7. А Бабаджана-77,8! Так о каком 3 месте может идти речь? Он третий только в этой тройке! Как мы любим превозносить и хвалить Игорька! Достали у же этим "поленом"!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      ilya43rus 23 июня 2016, 14:43

      уровень обороны)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +377

      bringing 23 июня 2016, 14:11

      И больше ничего

      -1
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      Рейтинг: +11

      Wotchen 23 июня 2016, 13:45

      Акинфеев на 1 месте по пропущенным мячам за сборную

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      df44 23 июня 2016, 13:44

      Один играл

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 23 июня 2016, 13:06

      Привет защитникам, позволяющим бить по воротам

      8
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