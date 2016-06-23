Кононов: «Сегодня Россия проиграла, завтра, уверен, победит»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов призвал не делать трагедию из неудачного выступления сборной России на проходящем во Франции в эти дни Евро-2016.

«Конечно, я слежу за чемпионатом Европы во Франции, ведь там выступает много наших игроков, как за сборную России, так и за другие страны. Переживаем за своих футболистов. Главное, чтобы они были здоровы и чтобы удача сопутствовала им.

К сожалению, наша сборная не пробилась дальше, но не думаю, что из этого стоит делать трагедию. Это спорт. Так всегда бывает – кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Сегодня мы проиграли, завтра, уверен, победим», – сказал Кононов.

Напомним, Россия покинула турнир после завершения группового этапа.