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  • Кононов: «Сегодня Россия проиграла, завтра, уверен, победит»

Кононов: «Сегодня Россия проиграла, завтра, уверен, победит»

23 июня 2016, 10:16
10

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов призвал не делать трагедию из неудачного выступления сборной России на проходящем во Франции в эти дни Евро-2016.

«Конечно, я слежу за чемпионатом Европы во Франции, ведь там выступает много наших игроков, как за сборную России, так и за другие страны. Переживаем за своих футболистов. Главное, чтобы они были здоровы и чтобы удача сопутствовала им.

К сожалению, наша сборная не пробилась дальше, но не думаю, что из этого стоит делать трагедию. Это спорт. Так всегда бывает – кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Сегодня мы проиграли, завтра, уверен, победим», – сказал Кононов.

Напомним, Россия покинула турнир после завершения группового этапа.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Краснодар Россия Кононов Олег
Комментарии (10)
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footballforeverNN
1466667587
завтра точно победят...на пляже с пивом в руках...мудко то их научил пиво пить
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VVM1964
1466670143
А ЧТО ЗАВТРА С АНДОРОЙ ИГРАЕМ ?
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никита голоян
1466672015
Олег,не надо болтать ..Краснодар вообще не может менять манеру игры и стилль по ходу матча..... его уже все посчитали ...Думай...ради твоей квартиры в Севастополе мы брали крым))))
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neveldomha
1466674742
Суть не в том, кто проигрывает или выигрывает, а как это делается. Вся трагедия именно в как.
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Garrincha58
1466682517
еще один правдолюбец хрень несет да конечно выиграют если будет в соперниках Лихтенштейн или Молдавия и то с трудом верится
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kotmyshka
1466683610
Завтра будет не скоро...
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yorgenbarenz
1466683879
Завтра, послезавтра....Мёртвые Смолов и Мамаев ,твои,в сборную приехали.
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никита голоян
1466693873
не вякай ..ничего .....человеком останешься...
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slawianka
1466698577
Хорош уже завтраками кормить
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bolela_16
1466749329
Логично...
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