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    «Рубин» предлагал 15 миллионов за форварда «Ромы»

    «Рома» отказалась продавать своего форварда Антонио Санабрию казанскому «Рубину». Футболист провел прошедший сезон в аренде в «Спортинге» из Хихона. Казанцы готовы были выложить за 20-летнего парагвайца 15 миллионов евро, но римляне ответили отказом, сочтя эту сумму недостаточной.

    Наиболее вероятно, что Санабрия даст согласие на переход в «Тоттенхэм». В 29 матчах прошедшего сезона футболист смог забить 11 голов, а также отдать одну результативную передачу. Трансферная стоимость игрока оценивается в 7,5 миллионов евро.

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    23.06.2016 08:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 23 июня 2016, 10:59

      Наблюдая подход Рубина, получается что Грасия будет решать серьёзные задачи.

      3
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      Рейтинг: +67

      persuha 23 июня 2016, 10:51

      Был раньше уже один Парагваец, не особо чем то запомнился.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 23 июня 2016, 09:59

      деньги чьи.....или дача зрелищ нищему народу заменит его благосостояние??)))

      0
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      Рейтинг: +1893

      lek! 23 июня 2016, 09:26

      Было бы не плохо.

      1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 23 июня 2016, 09:12

      Ээхххх, а я от заголовка подумал что ДУМБИЮ ХОТЯТ КУПИТЬ!!!

      -1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 23 июня 2016, 08:34

      Мало Эдички,решили еще раз наступить на грабли.
      или просто про фрэй-плей забыли.

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