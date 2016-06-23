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    О'Нил: «Ирландия показала феноменальный футбол»

    Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил отметил поддержку трибун в заключительном матче группового этапа Евро-2016 против Италии (1:0).

    «Никогда еще так не гордился ни одной своей командой. Особенный день. Потрясающая поддержка трибун. Мне кажется, болельщики и футболисты подпитывали друг друга эмоциями.

    В конце матча меня немного захлестнули эмоции. Мы победили, победили заслуженно и показали феноменальный футбол. Конечно, мы проявили командный дух, но одним духом ничего не выиграешь. Нужно мастерство, и оно у нас есть. Некоторые игроки на этом турнире заматерели. Мы не один гол забили в концовке за последние два года. Когда это происходит так часто, это не может быть случайностью.

    Я помню жеребьевку. Сначала клянешь судьбу, потом принимаешь ее. Сегодня команда знала, что нужно победить, и сделала большое дело, по-настоящему большое дело. Я восхищен», – сказал О'Нил.

    В 1/8 финала Евро-2016 сборной Ирландии предстоит встретиться с Францией. Матч состоится 26 июня в 16:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    23.06.2016 07:16
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