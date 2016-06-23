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  • Петржела: «Сборная России – старая и очень медленная команда. Ее выступление на Евро-2016 – катастрофа»

Петржела: «Сборная России – старая и очень медленная команда. Ее выступление на Евро-2016 – катастрофа»

23 июня 2016, 01:17
18

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил выступление сборной России на Евро-2016. Напомним, российская национальная команда не сумела преодолеть групповой этап, набрав в группе В одно очко.

– Ожидали такого фиаско?

– Это просто катастрофа. Еще хуже Чехии! У вас очень старая команда. Помню, как играли братья Березуцкие и Игнашевич, когда я только приехал в Россию, а это 15 лет назад! На поле русские все делают очень медленно.

– Какой матч оставил самое тяжелое впечатление?

– Сложно выбрать. Плохо играли и со Словакией, и с Уэльсом, в атаке почти ничего не создали.

– После поражения от словаков на Слуцкого давили, настаивали на заменах в составе. И он их сделал, выпустив Широкова и Глушакова с первых минут. Вам не кажется, что стало только хуже?

– Именно так, я тоже обратил на это внимание. Выход Широкова сделал вашу сборную только хуже. Потому что Роман – очень проблемный футболист. У него нет никакой ответственности, на него нельзя положиться. Никогда не знаешь, что он сделает на поле. Он играет за себя, а не на команду. На замену выходил неплохо, но в матче с Уэльсом выглядел удручающе. В итоге в атаке команда вообще ничего не смогла придумать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Петржела Властимил
Комментарии (18)
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арейская
1466636134
Да знаем мы и сами это, своими глазами видели, не надо лишний раз "сыпать соль на раны", отмечу,болельщикам раны, нашим футболёрам всё по-фигу, отбыли, так сказать номер, и спокойно, с улыбочками, отчалили на забугорные курорты, а мы, как всегда ,остались со своими проблемами, они ничего не потеряли, ну может только лишний миллиончик за выход из группы, а мы теряем веру в наш, РОССИЙСКИЙ, футбол
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x-x-x-x-x
1466641388
Фраза в вопросе что поменял состав сомнителен.тренер все три игры не поменял состава.можеть ему не разрешили? МОЖЕТ ТАК И ЕСТЬ. Но если бы поменял пару игроков то могло бы изменить ход игры. А так всего лишь перетусовал и те же 14 человек играли. Вот турки после двух поражений пару игроков задействовали которые не играли до этого и результат все видели.
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regbiN
1466643695
Нужны бойцы на поле а не нытики, торбинский самедов их не задействовали
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Громит
1466644110
Широков - играет на себя, а не на команду, на него нельзя положиться, и это капитан сборной??
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ФК Зенит всея Руси
1466669358
Всё болельщицкое сообщество единодушно требовало избавиться от Аршавина. - Кажется, теперь стало значительно лучше. Цитируя О.Бендера - СБЫЛАСЬ МЕЧТА ИДИОТА. У каждой сборной есть свой Ибрагимович, свой Бэйл, свой Гамшик, у нас был свой Аршавин. Когда соперники догадались и научились его закрывать - всего-то и нужно было использовать то обстоятелдьство, чтона нём виснут уже по два соперника - и прорываться на другом, ослабленном факте. Вместо этого все продолжали ждать, что Аршавин уж как-нибудь порвётся - а не дождавшись, тупо свесили всех собак. Теперь пожинаем плоды.
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Пчела 672
1466673420
Прав на сто %! Бля как больно это читать!
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