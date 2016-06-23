Петржела: «Сборная России – старая и очень медленная команда. Ее выступление на Евро-2016 – катастрофа»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил выступление сборной России на Евро-2016. Напомним, российская национальная команда не сумела преодолеть групповой этап, набрав в группе В одно очко.

– Ожидали такого фиаско?

– Это просто катастрофа. Еще хуже Чехии! У вас очень старая команда. Помню, как играли братья Березуцкие и Игнашевич, когда я только приехал в Россию, а это 15 лет назад! На поле русские все делают очень медленно.

– Какой матч оставил самое тяжелое впечатление?

– Сложно выбрать. Плохо играли и со Словакией, и с Уэльсом, в атаке почти ничего не создали.

– После поражения от словаков на Слуцкого давили, настаивали на заменах в составе. И он их сделал, выпустив Широкова и Глушакова с первых минут. Вам не кажется, что стало только хуже?

– Именно так, я тоже обратил на это внимание. Выход Широкова сделал вашу сборную только хуже. Потому что Роман – очень проблемный футболист. У него нет никакой ответственности, на него нельзя положиться. Никогда не знаешь, что он сделает на поле. Он играет за себя, а не на команду. На замену выходил неплохо, но в матче с Уэльсом выглядел удручающе. В итоге в атаке команда вообще ничего не смогла придумать.