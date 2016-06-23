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    Роналду отказался отвечать на вопросы журналистов после матча с Венгрией

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду отказался отвечать на вопросы журналистов после матча 3-го тура группового этапа Евро-2016 с Венгрией (3:3).

    Напомним, форвард, сделавший дубль и отдавший голевую передачу, был признан лучшим игроком данной встречи. В соответствии с правилами, MVP матча должен ответить на несколько вопросов журналистов, однако Роналду появился перед прессой спустя час после игры и ограничился лишь небольшим монологом.

    Источник: Goal.com

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    23.06.2016 01:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 23 июня 2016, 09:45

      Да пошли эти журналюги куда подальше, это футбол блин или чего? Как вообще можно обвинять в чем-то человека, который выложился на 100%, забил 2 гола, отдал голевую и вытащил сборную в 1/8???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 23 июня 2016, 02:33

      Уста лпросто

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 23 июня 2016, 01:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот чудило на букву М!!!Золтой мяч ему в оЧКо!

      -4
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