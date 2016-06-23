Роналду отказался отвечать на вопросы журналистов после матча с Венгрией

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду отказался отвечать на вопросы журналистов после матча 3-го тура группового этапа Евро-2016 с Венгрией (3:3).

Напомним, форвард, сделавший дубль и отдавший голевую передачу, был признан лучшим игроком данной встречи. В соответствии с правилами, MVP матча должен ответить на несколько вопросов журналистов, однако Роналду появился перед прессой спустя час после игры и ограничился лишь небольшим монологом.