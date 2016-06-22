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    Тарханов: «Пеллегрини в сборной России? Это будет такой же глупостью, как приглашение Капелло»

    Главный тренер софийской «Славии» Александр Тарханов поделился мнением о возможном приглашении на пост рулевого сборной России экс-наставника «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини.

    «Вариант с Пеллегрини будет такой же глупостью, как приглашение Фабио Капелло. Чилиец ничего не сделает с игроками нашего уровня. Футболистов нужно готовить, заниматься молодыми ребятами. Нам нужна система. Немцам понадобилось 10 лет, чтобы вырастить поколение чемпионов. Требовалось выстраивать систему подготовки, как только наша страна получила право на проведение чемпионата мира. За два года до начала турнира делать это бесполезно», – сказал Тарханов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.06.2016 19:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 23 июня 2016, 04:15

      БЕРДЫЕВ - ОН НАШИХ ХОРОШО ЗНАЕТ,МОЛОДЁЖИ ДОВЕРЯЕТ, "РОСТОВ" ОТ ВЫЛЕТА СПАСАЕТ И 2 МЕСТО ЗАНИМАЕТ - НАИЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СБОРНОЙ !!!!!!!!!!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 23 июня 2016, 03:13

      Вот здесь он прав, говорила и буду говорить, нашей сборной нужен русскоговорящий тренер, пусть мы будем перебирать их каждый сезон, но должен-же наконец выявиться он, который сможет, который потянет...

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 22 июня 2016, 21:59

      Угу.

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      Рейтинг: +11472

      alex1951 22 июня 2016, 20:15

      А еще я умею давать советы...)))
      Что делать конкретно?
      Щас мяч на твоей половине поля,моск включи!

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