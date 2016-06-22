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    Минасов: «У Широкова есть варианты с другими клубами»

    Полузащитник сборной России Роман Широков ведет переговоры о продлении действующего контракта с ЦСКА. У него также имеются предложения от других клубов.

    «Что значит начались переговоры с ЦСКА? Мы всегда в процессе. У Романа еще есть варианты с другими клубами, остальное не комментирую», – сказал агент футболиста Арсен Минасов.

    Напомним, что 34-летний футболист перешел в ЦСКА зимой в статусе свободного агента после разрыва контракта с московским «Спартаком». Договор был подписан по схеме «0,5+1». За ЦСКА Широков во второй части прошедшего сезона провел девять матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Р-Спорт

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    22.06.2016 18:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 22 июня 2016, 20:29

      после последнего матча только в Амкар, а еще у Урала недобор....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 22 июня 2016, 19:06

      ....о!!!!...пиар-балабол арсенчик вылез в медиа!!!....значит у широкова опять все очень хреново.....после такого "фейеричного" евро, у клубов ФНЛ он будет на расхват!!!

      1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 22 июня 2016, 19:01

      в ЦСКА он нам не нужен! Из-за сборной только взяли и все!

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 июня 2016, 19:00

      ))))))))))))

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 июня 2016, 18:19

      На пенсию и иметь мужество уйти из сборной

      3
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