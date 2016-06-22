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    Нойштедтер договорился с ЦСКА

    Защитник сборной России Роман Нойштедтер может продолжить карьеру в московском ЦСКА, с которым у футболиста уже есть предварительная договоренность, сообщает сайт телеканала «360». Еще одним претендентом на 28-летнего игрока является «Зенит».

    Напомним, в среду Нойштедтер объявил о прекращении переговоров с «Шальке-04» о новом контракте. За немецкую команду футболист выступал с 2012 года.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2016 17:43
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 июня 2016, 23:38

      А почему нет, в РПЛ можно не напрягаясь грести бабло, как раз и паспорт нужный оформили

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 23 июня 2016, 15:09

      Этого деревянного и в клубе Слуцкому заставляют держать?..

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 23 июня 2016, 13:07

      он изначально предназначался для цска...а в сборную его слуцкий взял...чтоб время не терять наиграть его для цска..вобще слуцкое было пох..на эту сборную...он продлил контракт с цска....и все думы только о цска...а сборная россии..это так...скорей обуза для него была...от которой он не знал как избавиться...

      1
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      Рейтинг: +24

      vhook 23 июня 2016, 10:32

      Лёня и наигрывал на евро новый состав ЦСКА. В запасе из коней только береза-А оставалась, всех остальных он в основу ставил и ромку на замену...

      1
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      Рейтинг: +387

      petlyra 23 июня 2016, 08:51

      Слуцкий молодцом!!! Хоть что-то от работы в сборной.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 июня 2016, 03:24

      Ожидаемо, я почему-то это сразу предвидела

      2
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 22 июня 2016, 21:27

      Если бы лимита не было, им бы работать пришлось над собой, чтобы играть в основе, а так можно хуи пинать.

      2
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 22 июня 2016, 21:26

      Ебаный лимит. Так к чм2018 у нас вся сборная будет такой прокисшей. Игроков берут за паспорт, а не за игру:(

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 июня 2016, 19:39

      Этот парень для РФПЛ совсем неплох. Обкатается... Но вот только куда его в ЦСКА поставить? Он не центробек, да и места заняты, а на месте опорников есть Верблум, Натхо и Дзагоев с Головиным... Загадка!

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > cska-62 22 июня 2016, 20:58

      Наигрывать на центрдефа. Так сказать, будет Марио наоборот

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > cska-62 23 июня 2016, 11:01

      Да и потом, из вышеописанных вами фамилий чистый ЦОП - только Вернблум. Что Дзага, что Натхо, что Головин - скорее ЦП, но с опытом игры на позиции ЦОП. А Нойштедтер тоже чистый ЦОП по, скажем так, начальным характеристикам

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Майор Дзагоев 23 июня 2016, 13:08

      Если под "чистым ЦОПом" понимать "выжигальщика" центральной зоны, работающего исключительно на перехватах и подборах. то больше одного такого и не нужно... Но современный футбол высокого уровня и одного такого не требует... Тот же Вернблум не только "выжигальщик", но и созидатель. Тем он и ценен. Ну а рядом с ним может играть и Натхо, и Дзагоев, и Головин... Конкуренцию с ними Нойштедтер вряд ли выдержит... Не говоря уже о том, что есть ещё Алексей Березуцкий... И если, наконец, уберут Слуцкого, то нормальный ТРЕНЕР будет использовать разные схемы игры... В том числе и с Алексеем в качестве левого защитника, или в центре... И как третьего защитника, и как опорника...

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > cska-62 23 июня 2016, 13:11

      много игроков не бывает...мало что может случится..теже травмы... ктото не в форме..ктото подустал...

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > cska-62 23 июня 2016, 19:58

      Говорите, что больше одного и не нужно? А если травма или дисквалификация?

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      Рейтинг: +284

      Kano 22 июня 2016, 19:38

      Ему 28(!!!).
      На фиг надо.

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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > Kano 22 июня 2016, 20:02

      а защите цска сколько?)))

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