Нойштедтер договорился с ЦСКА

Защитник сборной России Роман Нойштедтер может продолжить карьеру в московском ЦСКА, с которым у футболиста уже есть предварительная договоренность, сообщает сайт телеканала «360». Еще одним претендентом на 28-летнего игрока является «Зенит».

Напомним, в среду Нойштедтер объявил о прекращении переговоров с «Шальке-04» о новом контракте. За немецкую команду футболист выступал с 2012 года.

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