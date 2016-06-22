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    Нойштедтер принял решение покинуть «Шальке-04»

    Защитник сборной России Роман Нойштедтер принял решение покинуть «Шальке-04». Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

    «Я решил закончить все переговоры с клубом и покинуть «Шальке-04». Это решение далось мне очень трудно. И я принимал его довольно долго из-за смены руководства команды. Три месяца ожидания пролетели. И я бы хотел найти клуб, в котором ко мне хорошо относили и как к футболисту, и как к человеку.

    В «Шальке» меня всегда окружали классные люди, что оставит отпечаток в моем сердце. Я желаю им всего самого лучшего! Удачи!» – заявил футболист.

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    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    22.06.2016 13:10
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +15

      lrago22 22 июня 2016, 17:26

      Динамо (Брянск) ждет тебя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 июня 2016, 16:55

      В московское Динамо)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      -Olezhek- 22 июня 2016, 16:40

      теперь у него есть российский паспорт...можно ехать в Россию и получать бабки только за это...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 22 июня 2016, 16:27

      Кубань?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 22 июня 2016, 16:22

      однозначно в цска..не зряже слуцкий экспериментировал с ним в товарищеских матчах с англией и словакией...он бы и с уэльсом его в самом начале поставил..да уж слишком много народу было против))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +106

      ALASTOR > fakel-vrn 22 июня 2016, 17:08

      в ЦСКА есть Вернблум)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset > ALASTOR 22 июня 2016, 17:17

      Так он больше защитник, нежели опорник

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      sold93 22 июня 2016, 15:49

      еще один игрок был проклят российским футбольным гражданством

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 22 июня 2016, 15:32

      Нет !! это Шальке -04 решили покинуть Нойштедтера

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 22 июня 2016, 15:29

      Не зря ему паспорт делали,скорее всего в РПЛ на более высокую зарплату

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      U-Jin 22 июня 2016, 15:14

      в спартак бл..., будет Саенко №2

      0
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 22 июня 2016, 15:04

      На евро на "костях" неудач сборной подняли цену и хотят кому то впарить транзитом через ЦСКА.

      0
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