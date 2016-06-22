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Роналду повздорил с журналистом на прогулке

22 июня 2016, 13:54
22

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду явно находится под психологическим давлением на проходящем во Франции Евро-2016. Очередной инцидент произошел во время прогулки игроков национальной команды перед заключительным матчем группового этапа со сборной Венгрии, который состоится в среду, 22 июня.

Португальцы отказались общаться с представителям СМИ перед матчами, но корреспондент Correio da Manhã решил нарушить этот запрет, подойдя к Роналду с вопросом о готовности к игре. Португалец вырвал у него из рук микрофон и бросил в озеро. Известно, что именно это издание часто публикует статьи о его частной жизни.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Marca
Чемпионат Европы Испания. Примера Португалия Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (22)
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Тraumtanzеr
1466594381
Быдло.
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grafff
1466594834
вот и вся его сущность!
Ответить
84aivengo
1466595282
ни дай бог на золотой мяч выдвинется
Ответить
СЛАВА 81
1466595495
В сборной России такие же - самовлюбленные, только еще играть не умеют.
Ответить
lek!
1466595946
Истеричка ..
Ответить
neveldomha
1466596418
Ну как девчонка, нет чтоб в морду дать.
Ответить
ivanthebest
1466596909
Журналюги потные кого хочешь доведут...
Ответить
Тraumtanzеr
1466597141
Может у нее ПМС, критические дни?
Ответить
biglake
1466599151
сначала не хотел отдать, а потом подумал будет круто, если роналду отберет у него микрофон и кинет и расслабил хватку
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Protosser
1466599278
При всем моем неприятном отношении к нему, как к человеку - все правильно сделал. Эти упыри уже не знают - как подлезть. Наплодилось как собак бродячих, каждый у кого ноут и диктофон - "журналист"..
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