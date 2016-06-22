Роналду повздорил с журналистом на прогулке

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду явно находится под психологическим давлением на проходящем во Франции Евро-2016. Очередной инцидент произошел во время прогулки игроков национальной команды перед заключительным матчем группового этапа со сборной Венгрии, который состоится в среду, 22 июня.

Португальцы отказались общаться с представителям СМИ перед матчами, но корреспондент Correio da Manhã решил нарушить этот запрет, подойдя к Роналду с вопросом о готовности к игре. Португалец вырвал у него из рук микрофон и бросил в озеро. Известно, что именно это издание часто публикует статьи о его частной жизни.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов