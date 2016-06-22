Агент: «Аленичев не видел Обухова в основе»

Агент Сергей Пушкин, который представляет интересы нападающего «Спартака» Владимира Обухова, подтвердил переход своего подопечного в краснодарскую «Кубань».

«Информация соответствует действительности. По Обухову был ряд предложений от клубов Премьер-лиги, но самую большую настойчивость проявила «Кубань». Клуб убедил в четких намерениях вернуться в высший дивизион и желанием главного тренера, руководства видеть Володю у себя. Они сделали все возможное, чтобы Обухов в итоге оказался в их команде.

На данный момент личный контракт футболист еще не подписал. Ему еще предстоит пройти медобследование. Все детали соглашения согласованы как со «Спартаком», так и с «Кубанью». Остались лишь технические моменты, и Володя перейдет в краснодарский клуб.

На мой взгляд, это один из самых недооцененных нападающих в российском футболе. Прав я или нет, покажет время. Человеку был нужен вызов, и он его получил. К сожалению, не было шансов даже тренироваться с основой «Спартака», Дмитрий Аленичев не видел Обухова в основном составе. Значит, будем проявлять себя в другой команде», – рассказал Пушкин.

В прошедшем сезоне Обухов выступал в Футбольной национальной лиге за «Спартак-2». Игрок провел 34 матча, в которых забил 11 голов.