Италия и Ирландия завершат групповой этап Евро-2016

Групповой этап чемпионата Европы подходит к концу. Сегодня заключительный матч проведут сборные Италии и Ирландии, после чего футбольных болельщиков ожидает стадия плей-офф.

Как стало известно ранее, итальянцам в 1/8 финала турнира предстоит сразиться с Испанией, поэтому в сегодняшней встрече можно ожидать ротации состава от Антонио Конте.

Ирландцам же необходимо добывать три очка, а значит ни о каком предоставлении отдыха игрокам основы не может быть и речи. На стадион «Пьер-Моруа» выйдут сильнейшие.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

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