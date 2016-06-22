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    Сантуш: «У Роналду все в порядке, он даже не нервничает»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш в преддверии матча заключительного тура группового этапа Евро-2016 с командой Венгрии поддержал своих подопечных.

    «Верю в своих футболистов. С чего это мне становиться пессимистом? Еще два дня назад все верили в нашу команду. Мы здорово сыграли против Австрии, но сейчас все вдруг стали задаваться вопросами. Это меня печалит. Мы действовали образцово: усердно работали, бились с самоотдачей, и у нас сильные футболисты. Верю, что мы дойдем до финала.

    Не сомневаюсь, что у Криштиану Роналду все в порядке. Он неизменно доказывает, что лучшее его качество – это умение забивать. Убежден, он даже не нервничает. Он и далее будет бить штрафные и пенальти.

    Не думаю, что венгры будут сидеть в обороне. Результат параллельной встрече может их не сильно волновать, но команда не может поменять стиль игры в одночасье. Венгерские футболисты – трудяги. Главный их козырь – это то, что они настоящая команда. Они любят передавать мяч и атаковать. Жду от них того же, что они демонстрировали прежде», – сказал Сантуш.

    Источник: УЕФА

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    22.06.2016 09:26
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