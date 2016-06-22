Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Воронин: «Из России и Украины в Европу сегодня никого не позовут»

Воронин: «Из России и Украины в Европу сегодня никого не позовут»

22 июня 2016, 07:50
12

Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением об игре на чемпионате Европы сборных России и Украины.

– Все-таки показалось, что Украина так безнадежно не уступала, как Россия в матче с Уэльсом…

– Никто не ожидал такого футбола в исполнении и России, и Украины. Не могу обвинить украинцев в каком-то безволии. Просто на сегодняшний день это уровень наших команд. Печально, но факт. Надо искать проблему во внутренних чемпионатах. Я уже пять лет говорю: если человек хочет чего-то добиться, надо уезжать в Европу! А так, у России был только Нойштедтер, а у Украины – Коноплянка… Слишком комфортные условия во внутренних первенствах, никто не готов срываться с места.

– Разве после такого Евро того же Кокорина кто-то позовет?

– Боюсь, сегодня никого не позовут. Надолго поставят крестик. Нужно все заново доказывать, показывать. Впереди новый сезон, еврокубки. Тот же Дзюба смотрелся в минувшем сезоне достойно, но по большому счету во Франции провалился.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Украина Воронин Андрей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
woyser
1466572656
Это уж точно...
Ответить
Mr Abdullaev
1466573036
Однако здавствуйте!
Ответить
Ден 781
1466574042
Да Украина по интересней играла, с нашими даже сравнивать нечего
Ответить
ZENIT GOAL
1466588371
А толку то от того,что Коноплянка в Европе играет?Неплохо провёл первые полгода,а потом сел на лавку.
Ответить
cska-62
1466588940
Не прав Воронин. Акинфеев и Пятов продемонстрировали класс игры! Игорь ещё умудрялся делать лучшие дальние передачи на Дзюбу, то есть оказался самым острым распасовщиком команды :-))))) И это при том, что Харт, Чех и Де Хеа "косячили"... И не по одному разу... Почти уверен, что Дель Боске перед матчем с итальянцами будет долго думать о том, оставлять ли ему в воротах Де Хеа или выпустить Касильяса?!
Ответить
Garrincha58
1466591914
как никого не возьмут вон берут Витселя Гарая на расхват Рыбуса взяли в Лион а Халка аж в Китай зовут
Ответить
diadushka
1466596651
как будто раньше они нарасхват были......
Ответить
Главные новости
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
В ЦСКА оценили вариант с подписанием Дзюбы
11:48
3
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
2
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
2
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
6
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+