Воронин: «Из России и Украины в Европу сегодня никого не позовут»

Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением об игре на чемпионате Европы сборных России и Украины.

– Все-таки показалось, что Украина так безнадежно не уступала, как Россия в матче с Уэльсом…

– Никто не ожидал такого футбола в исполнении и России, и Украины. Не могу обвинить украинцев в каком-то безволии. Просто на сегодняшний день это уровень наших команд. Печально, но факт. Надо искать проблему во внутренних чемпионатах. Я уже пять лет говорю: если человек хочет чего-то добиться, надо уезжать в Европу! А так, у России был только Нойштедтер, а у Украины – Коноплянка… Слишком комфортные условия во внутренних первенствах, никто не готов срываться с места.

– Разве после такого Евро того же Кокорина кто-то позовет?

– Боюсь, сегодня никого не позовут. Надолго поставят крестик. Нужно все заново доказывать, показывать. Впереди новый сезон, еврокубки. Тот же Дзюба смотрелся в минувшем сезоне достойно, но по большому счету во Франции провалился.