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    Пеллегрини может возглавить сборную России

    Чилийский специалист Мануэль Пеллегрини, по итогам нынешнего сезона покинувший пост главного тренера «Манчестер Сити», получил предложение возглавить сборную России. По информации источника, 62-летнему тренеру был предложен двухлетний контракт, рассчитанный до конца чемпионата мира-2018.

    В прошедшем сезоне «Манчестер Сити» занял под руководством Пеллегрини в турнирной таблице АПЛ четвертое место.

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    Источник: Mirror.co.uk

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    22.06.2016 01:17
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 22 июня 2016, 14:35

      И опять все по кругу: те же грабли, те же откаты, но другие деньги и другие долги..

      0
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 22 июня 2016, 14:25

      не будет толку с такими футболистами

      0
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      Рейтинг: +24

      vhook 22 июня 2016, 13:42

      надо было до евро его уламывать. После того как он увидел наших игроков в деле, наверное он сказал - "этих дибилов я ни за какие деньги тренировать не стану..."

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 22 июня 2016, 13:24

      Чушь,просто седому работать негде,вот и агент херню вбрасывает.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 июня 2016, 13:00

      Хотят слухи, что среди бела дня в Москве был задержан Виталий Леонтьевич Мутко, который с фонарём в руках и в одежде эпохи Диогена Синопского искал на улицах города тренера нашей сборной по футболу со словами: "Ищу человека!"

      P.S. Убедительная просьба к ПТУшникам: пост не комментировать.

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 22 июня 2016, 10:35

      "А зачем вам Пеллегрини меня берите.. Я вам евро выиграю всего за ..ысячу ..ублей" (с) тренер газмяса

      1
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 22 июня 2016, 10:21

      На эшафод этих скотов зажравшихся. Кокорина повесить головой вниз, Дзюбу четвертовать, Игнашевича, Широкова, дебила Смолькова в Сирию отправить, чтобы им там яйца ИГИЛ отрезал и в рот вставил.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 июня 2016, 10:04

      С начало, законодательно надо закрепить, что игроков сборной России можно пиздить в раздевалке ногами. Ввести потолок зарплат, переделать лимит. Тогда может через лет 5 и будет результат.

      2
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 22 июня 2016, 08:29

      Пора убирать идиотов со своих постов. Они 10 лямов предложили ему. Когда этих дураков уберут . он получит 20 лямов евро !!!!!! На эти деньги можно какие то центры молодых футболистов создать. Их просто ничего не учит

      1
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      Рейтинг: +11

      AR!$tOCRAt 22 июня 2016, 08:19

      Неплохо! Хоть тренер известный будет :-)

      -2
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