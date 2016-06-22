Пеллегрини может возглавить сборную России

И опять все по кругу: те же грабли, те же откаты, но другие деньги и другие долги..
Чилийский специалист Мануэль Пеллегрини, по итогам нынешнего сезона покинувший пост главного тренера «Манчестер Сити», получил предложение возглавить сборную России. По информации источника, 62-летнему тренеру был предложен двухлетний контракт, рассчитанный до конца чемпионата мира-2018.
В прошедшем сезоне «Манчестер Сити» занял под руководством Пеллегрини в турнирной таблице АПЛ четвертое место.
Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов