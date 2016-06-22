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Мостовой: «Игра сборной России – это ужас, кошмар и позор»

22 июня 2016, 00:01
11

Футбольный эксперт Александр Мостовой оценил игру сборной России на Евро-2016. Напомним, российская национальная команда не сумела преодолеть групповой этап, набрав в квартете В лишь одно очко.

«Пришло время резануть по живому. Мне до последнего не хотелось верить зарубежным экспертам, которые говорили, что наша сборная одна из самых слабых на турнире. В конечном счете – это ужас, кошмар и позор. Худшей игры в исполнении нашей национальной команды я не видел много-много лет. А сейчас все немного покричат, порассуждают о проблемах и дальше продолжат заниматься самообманом», – сказал Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Мостовой Александр
Комментарии (11)
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acer2003
1466543702
Да, это кошмарище и позорище
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Георгий 07 01 93 рус
1466547084
И вы еще защищаете наших дармоедов?????пиздееец.....
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Zeff
1466547555
Кипр - Россия - 1:1. Ты там играл.
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88serega88
1466548089
Евро 2004.....Кто там позор был??))))) тоже мне эксперт!!!
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subbotaspartak
1466570686
Эти полутрупы и не собирались выйти из группы. Это не юмор и не сатира, Походу у нас нет команды к домашнему чемпионату мира.
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Jackman
1466573443
Из всего комментария - самое важное, что сейчас все немного покричат, порассуждают о проблемах и дальше продолжат заниматься самообманом - это горькая правда. :(
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Ховрино 446
1466574177
даааа... так как же так получилось, что вы люди от футбола все знаете. все видете, пишите про самообман, НО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТЕ??????? где интенсивное развитие детского футбола? почему про финансирование футбола я знаю только что игроки охренели от безумных зарплат и распиле бабла на строительстве стадионов????
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yorgenbarenz
1466578087
Надо срочно Курбана Бекиевича уговаривать ! Времени совсем нет на размышления.Он быстро найдёт приемлемых игроков и организует игру.Он не будет поддаваться на всякие идиотские уговоры взять в команду мимо пробегающих и родственников чьих-то знакомых! Подозреваю,этот суровый и немногословный человек пошлёт не задумываясь на хер советчиков типа мудко и пр.
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Chupa_14
1466588660
Я, может, буду не очень патриотичным, но в футболе все так же, как и в стране в целом. Плевать мне на команду к чм, только бы не отобрали. Я хочу увидеть, как в моем родном городе величайшие игроки планеты сразятся за право обладать кубком. И на Кокорина с Широковым я в этот момент смотреть не хочу. Я хочу смотреть футбол.
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