Мостовой: «Игра сборной России – это ужас, кошмар и позор»

Футбольный эксперт Александр Мостовой оценил игру сборной России на Евро-2016. Напомним, российская национальная команда не сумела преодолеть групповой этап, набрав в квартете В лишь одно очко.

«Пришло время резануть по живому. Мне до последнего не хотелось верить зарубежным экспертам, которые говорили, что наша сборная одна из самых слабых на турнире. В конечном счете – это ужас, кошмар и позор. Худшей игры в исполнении нашей национальной команды я не видел много-много лет. А сейчас все немного покричат, порассуждают о проблемах и дальше продолжат заниматься самообманом», – сказал Мостовой.