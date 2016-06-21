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Капков: «Сборной России нужен Бердыев»

21 июня 2016, 20:35
13

Бывший вице-президент РФС Сергей Капков поделился своим мнением о выступлении сборной России на Евро-2016.

«ЧЕ-2016 завершен. Не для всех, конечно. Но, наш футбол из данного процесса выпал, и выпал так, что в случайность произошедшего не верит никто. Все (ну, может быть кроме гола Василия Березуцкого) абсолютно естественный результат процессов, которые длятся в нашем футболе не первый десяток лет. Не будь на расстоянии всего лишь двух сезонов эпохального домашнего чемпионата мира, можно было бы в тысячный раз поговорить о детском футболе, материальной базе и даже футболе как национальной идее. Но времени на это нет. Собственно его вообще нет. Сегодня уже нет даже набора каких-то действий, которые могли бы гарантированно уберечь нашу сборную от очередного фиаско теперь уже не на французских, а на российских футбольных полях.

Но это не значит, что нужно просто спокойно жить два года в ожидании очередного позора, теперь уже не европейского, а мирового масштаба. Предлагаю осознать одну простую вещь – у нас нет выбора футболистов уровня сборной. Увеличить его реально можно за счет талантливой молодежи и натурализации. Пример привлечения Головина и Нойштедтера вряд ли можно назвать успешным. Но рук опускать нельзя. Думаю, что например, Фернандес и Зобнин могут усилить нашу сборную, но это вряд ли можно назвать системным подходом.

Вернемся к имеющимся ресурсам. Сегодня мы имеем примерно 40 человек – это все, что есть в 140 миллионной стране. Значит нужно сделать все, чтобы из этих 40 игроков выдавить максимум возможного из того, на что они способны. Наш чемпионат, как показывает практика, губит таланты, а не растит их. Губит по двум причинам – лимит на легионеров убивает конкуренцию, а значит стимул для роста, а гигантская зарплата лишает какой бы то ни было мотивации. Вывод. С этого сезона (медлить уже поздно) нужно ввести потолок зарплат для российских футболистов (хотя бы для игроков в возрасте до 25 лет) и отменить лимит на легионеров. Понимаю, юридически и политически это сложно. Но по-другому мы не заставим наших молодых игроков перебираться в чемпионаты других стран, где им не будут платить «за паспорт».

И второе, нам нужен освобожденный тренер, который может за два года товарищеских игр наладить организацию игры таким образом, чтобы игроки среднего уровня могли бороться с соперником превосходящим его и физически, и технически. Я знаю только одного такого тренера – это Курбан Бекиевич Бердыев (может быть, есть еще кандидатуры). Конечно, он не всегда обыгрывает «Барселону» и не каждый год выводит «Ростов» в Лигу Чемпионов, но он это может. И пусть мы не будем показывать «искренний футбол» имени Эдуарда Васильевича Малофеева, зато, возможно, будет шанс выйти из группы. А по-другому опять придется надеяться, что чудо, подобное тому, что совершил капитан Василий Березуцкий, будет повторяться по два-три раза за матч. Но главное – тренер должен быть освобожденным и думать только о сборной. Футбол совместительства не прощает», – заявил Капков.

Источник: Facebook.com
Чемпионат Европы Россия Бердыев Курбан
Комментарии (13)
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Berdchanin
1466531350
++
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ZhenjaSAB
1466532127
А еще нужно запретить госкорпорациям платить такие зарплаты.На пенсии и зарплаты у государства денег нет,а на подобные оклады - пожалуйста!
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1cent
1466532469
птицы летят на йух, Бердыева трогать не надо, что не так пойдет вы ж его потом обсерать будете, а мы его в Ростове по любому Уважаем
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pktsoev
1466532498
Бердыев, конечно супер, но Черчесов тоже грамотный тренер. почему ему не дать шанс. Зачем нам Пеллегрини, у нас уже был Капелло- не хватит? Заплатили фантастические деньги, а результат-0! И Мудко, как ни в чём не бывало ,выбирают президентом РФС! Гнать его давно надо поганной метлой со всех постов!
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grand-igor
1466532900
перемены нужны это ФАКТ !!!!
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андрей андреев
1466533021
" нужно ввести потолок зарплат для российских футболистов (хотя бы для игроков в возрасте до 25 лет) и отменить лимит на легионеров" То есть приедет какой нибудь негр и будет зарабатывать в 10 раз больше нашего ИВАНОВА(а может он юный Месси?)
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Drapik
1466534195
Точно, лимит портит таланты. Ну да, первое время понаедут граждане с африканского континента, но как приедут, так и уедут. Зато свои пацанята поймут, что место надо завоевать и потом постоянно за него бороться. А потолок зарплат - это бред.
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WhiteEgon
1466537594
Не будет Бердыева в сборной. Пока Миллеры и Гинеры составляют состав сборной, ничего ей не светит.
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Voltiz
1466538785
Реальной кандидатуры кроме Бердыева просто нет , брать зарубежного тренера деньги на ветер .
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ДЖУZ
1466541853
я удивляюсь с тех людей которые ожидали чего то большего от сборной, которая по сути своей не меняется уже лет 10, у нас 36 летний защитник бегает, причём мы ещё говорим других нет)), а Слуцский когда был тренером
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