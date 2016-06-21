Лебедев: «Лимит убивает конкуренцию, его стоит отменить»

Члени исполкома РФС и депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.

«Не первый день пытаюсь понять причину столь плохого выступления нашей сборной через восемь лет после яркого выступления команды Гуса Хиддинка на чемпионате Европы 2008 года. После этого все летит в тартарары, нет игры. Можно обвинить тренера, можно обвинить игроков, но мне кажется, что причина более глубокая, более системная. После 2008 года и игроков, и тренеров уже поменяли много раз – все безрезультатно.

Возможно, причина лежит в том, что, выходя на поле за свои клубы, все наши игроки осознают, что у них в кармане российский паспорт. Они понимают, что их поставят на поле по-любому, им не нужна конкуренция, им не нужно бороться за попадание в состав, не нужно стремиться доказать, что они лучшие. К сожалению, ребята из сборной играют, как умеют, ну не могут они лучше. Может, все-таки стоит еще раз посмотреть на лимит для легионеров, который стоит уже отменить, он убивает конкуренцию», – заявил Лебедев.