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Лебедев: «Лимит убивает конкуренцию, его стоит отменить»

21 июня 2016, 17:10
18

Члени исполкома РФС и депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.

«Не первый день пытаюсь понять причину столь плохого выступления нашей сборной через восемь лет после яркого выступления команды Гуса Хиддинка на чемпионате Европы 2008 года. После этого все летит в тартарары, нет игры. Можно обвинить тренера, можно обвинить игроков, но мне кажется, что причина более глубокая, более системная. После 2008 года и игроков, и тренеров уже поменяли много раз – все безрезультатно.

Возможно, причина лежит в том, что, выходя на поле за свои клубы, все наши игроки осознают, что у них в кармане российский паспорт. Они понимают, что их поставят на поле по-любому, им не нужна конкуренция, им не нужно бороться за попадание в состав, не нужно стремиться доказать, что они лучшие. К сожалению, ребята из сборной играют, как умеют, ну не могут они лучше. Может, все-таки стоит еще раз посмотреть на лимит для легионеров, который стоит уже отменить, он убивает конкуренцию», – заявил Лебедев.

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (18)
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Bivaliy67
1466519134
Согласен. Хотя бы 4+7
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АртурZaСМ
1466520198
3 россиянина в игре и всё...
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Lenin26
1466520707
Лимит пора менять,не легионеров лимитировать а воспитанников клуба и сейчас это есть,но надо сделать чтобы 2 воспитанника были не просто в заявке а на поле,+можно лимит возраста им сделать к примеру до 21 года,и клубы начнут шевелиться и искать таланты у себя и заигрывать за основу,в результате получим 4 игрока воспитанника клуба к тому же молодые и вуаля вот вам задел на будущее,думаю вот тогда таланты попрут.
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Garrincha58
1466524076
лимит не причем просто надо его отменить а прописать в регламенте если легионер не играет за сборную своей страны то не получает разрешения на работу у нас и тогда кто сможет купить дорогого иностранца тот купит но не пачками а одного двух трех а остальные будут искать среди своих играть будут и наши и нормальные иностранцы а не всякие черноокие африкосы из стран не понятно каких неужели так сложно прописать этот закон и давно надо было сделать но ведь кому то это не выгодно
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Пельш 1
1466524722
Если слесарь накосячит на работе, то его накажут! Так почему же этим кривоногим всё прощается! Зажрались они со своими гонорарами в сотни тысяч евро, пока им не урежут пайку они играть не будут. Зажрались уже эти свиньи!
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андрей андреев
1466524773
И отменить лимит на 4 партии в парламенте. Отменить 5% барьер. Дать доступ всем представителям других партий выступать на госканалах канале.В прямом эфире.Это будет конкуренция.
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CF Kellevro
1466528611
Лимит нада отменять!!! Это яма лет на 10-15 за то потом будет конкурентоспособная сборная, и при этом наши богатые клубы смогут наконец чего-то добиться в ЛЧ и ЛЕ
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alp
1466538686
миллион плюсов!! лимит отменить!! пусть в клубах играют иностранцы!!! пустить натурализацию как конвейер!
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sour12
1466541273
Самое обидное, что лимит не уберут!т.к. это не даст зарабатывать деньги на откатах у6людкам чинушам в рфс которым насрано на футбол.главное не напрягаясь иметь деньги.
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vlad1969
1466544910
ВОТ ОТВЕТ !!
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