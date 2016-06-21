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    Орещук: «Губочан остается в «Динамо», по Денисову предложений нет»

    Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью корреспонденту «Бомбардира» Ивану Адаменко рассказал о планах московского клуба во время летнего трансферного окна.

    – Появилась информация, что Погребняк, Дьяков и Денисов в ближайшее время могут покинуть «Динамо».

    – Клуб ведет переговоры по аренде в команды РФПЛ Дьякова и Погребняка. Но ребят никто не гонит. Если они не захотят уходить – проведут сезон в «Динамо». Денисов? По нему пока никаких предложений нет.

    – Если Погребняк и Дьяков покинут бело-голубых, то им на замену будет кто-то приобретен?

    – Мы закупились вперед, так что команда укомплектована. Если, к примеру, Погребняк решит уйти, то у нас есть Панченко, Бечирай, вот Луценко не так давно подписали. В защите у нас есть Губочан, Хольмен, Данилкин, Рыков. Тот же Дьяков пока никуда еще не перешел.

    – Рассматривается только аренда данных футболистов?

    – Да, и на Дьякова, и на Павла мы в дальнейшем рассчитываем в «Динамо».

    – Вы упомянули Губочана, он решил остаться в «Динамо» и играть в ФНЛ?

    – С Томашем у нас был разговор, и мы пришли к соглашению, что он продолжит выступление за клуб. Если мы получим хорошее предложение от зарубежной команды, то тогда готовы будем рассмотреть вариант продажи.

    – Какова ситуация с Ионовым? Стоит ли ждать, что до конца недели он станет армейцем?

    – Переговоры ведутся, но конкретной даты я вам сказать не могу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2016 16:08
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 22 июня 2016, 15:12

      Брезгливо как-то, торчать в этом сраном Динамо.

      Сами динамовские воспитанники в первых рядах сваливают куда угодно - а уж они-то безусловно понимают ценность этого дохлого проекта Лаврентия Берии.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 21 июня 2016, 20:17

      Будет хорошо если Губо останется!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +803

      jet andy 21 июня 2016, 18:09

      Губо, сваливай оттуда поскорей!

      -2
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