Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Трабзонспор» подготовил новое предложение по Таски

21 июня 2016, 10:22

Турецкий «Трабзонспор» подготовил новое предложение «Спартаку» относительно трансфера защитника Сердара Таски, сообщает Fanatik. Об условиях нового предложения не сообщается. Турецкий клуб готов переключиться на других игроков, если это предложение не устроить столичный клуб.

Ранее турецкий клуб был готов включить в сделку нападающего Даме Н'Дойе, а также доплатить 1 миллион евро. Напомним, что Таски перешел в «Спартак» летом 2013 года из «Штутгарта» за 2,5 миллиона евро. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Трансферы Трабзонспор Спартак Таски Сердар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В ЦСКА оценили вариант с подписанием Дзюбы
11:48
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
1
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
1
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
1
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
6
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
4
Все новости
Все новости
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
1
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
1
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
3
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
6
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
4
Итоги третьего тура РПЛ 2026/2027. Единоличное лидерство «Краснодара» и шок в Петербурге: обзор всех матчей
08:30
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
7
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
3
Слуцкий назвал экзотическую лигу, в которую пошел бы пешком
04:51
3
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
5
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
4
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
2
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
5
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
8
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
1
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
3
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
3
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
3
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
7
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
8
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
2
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
3
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+