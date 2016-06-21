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    «Трабзонспор» подготовил новое предложение по Таски

    Турецкий «Трабзонспор» подготовил новое предложение «Спартаку» относительно трансфера защитника Сердара Таски, сообщает Fanatik. Об условиях нового предложения не сообщается. Турецкий клуб готов переключиться на других игроков, если это предложение не устроить столичный клуб.

    Ранее турецкий клуб был готов включить в сделку нападающего Даме Н'Дойе, а также доплатить 1 миллион евро. Напомним, что Таски перешел в «Спартак» летом 2013 года из «Штутгарта» за 2,5 миллиона евро. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2016 10:22
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