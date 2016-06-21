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Райола: «В «Реале» Погба получит «Золотой мяч»

21 июня 2016, 07:30
5

Агент Мино Райола, который представляет интересы полузащитника туринского «Ювентуса» Поля Погба, уверен, что мадридский «Реал» идеально подходит для полузащитника сборной Франции.

«Реал» может стать отличной командой для того, чтобы Погба получил «Золотой мяч». Невозможно отрицать величие истории такого клуба. Другого такого клуба нет.

Я люблю критиковать грандов, но «Реал» в этом плане уникален. Для Погба «Реал», Зидан и болельщики клуба представляют нечто особенное. «Манчестер Юнайтед» был частью его жизни, в «Барселоне» ему нравится трио нападающих, «ПСЖ» – это Париж, где у него есть дом, но «Реал»…», – заявил Райола.

Напомним, ранее появилась информация о сумме в 160 миллионов евро, которые «Ювентус» хочет получить от «Реала» за футболиста.

Источник: Marca
Испания. Примера Италия. Серия А Испания Реал Ювентус Погба Поль
Комментарии (5)
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Luis Figo
1466487626
на вряд ли, вот Пайе вполне возможно, но его мы купим! ))
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Karakulov
1466494762
с Погба Реал еще больше будет насиловать путалону)
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aimer1988
1466497369
Мда, переводчики переводят как хотят, хотя конкретно таких слов он не говорил))
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Dgad
1466498777
Значит перейдет в Реал,))
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Avatar 2
1466534181
скорей всего переход уже в прошлом . осталось договориться о цене
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