Райола: «В «Реале» Погба получит «Золотой мяч»

Агент Мино Райола, который представляет интересы полузащитника туринского «Ювентуса» Поля Погба, уверен, что мадридский «Реал» идеально подходит для полузащитника сборной Франции.

«Реал» может стать отличной командой для того, чтобы Погба получил «Золотой мяч». Невозможно отрицать величие истории такого клуба. Другого такого клуба нет.

Я люблю критиковать грандов, но «Реал» в этом плане уникален. Для Погба «Реал», Зидан и болельщики клуба представляют нечто особенное. «Манчестер Юнайтед» был частью его жизни, в «Барселоне» ему нравится трио нападающих, «ПСЖ» – это Париж, где у него есть дом, но «Реал»…», – заявил Райола.

Напомним, ранее появилась информация о сумме в 160 миллионов евро, которые «Ювентус» хочет получить от «Реала» за футболиста.