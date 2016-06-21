Ходжсон: «Второе место не приговор. Мы не могли добиться большего»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон подвел итоги выступления своих подопечных на групповом этапе Евро-2016. Англичане финишировали вторыми и теперь сыграют в 1/8 финала со второй командой из группы F, где выступают Португалия, Венгрия, Исландия и Австрия.

«Это еще не приговор. Мы не могли добиться большего, ведь в матче со Словакией и так доминировали от начала до конца. У нас было очень много моментов, и однажды мы воспользуемся ими. Я не могу критиковать игроков после их усилий и их труда.

Все три наших матча представляли собой противостояние атаки и обороны, и я бы никогда не подумал, что увижу, как Англия доминирует во всех трех играх. А мы это сделали», – сказал Ходжсон.