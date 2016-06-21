Бэйл: «Это был лучший матч из тех, в которых мне доводилось участвовать»

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился впечатлениями после победы в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды России (3:0).

«Очевидно, что мы понимали: в этой игре на кону стоит все. Все было в наших руках, и перед матчем мы сказали друг другу, что нужно выйти на поле, получить удовольствие от футбола и ни о чем не жалеть. Эта игра была, вероятно, лучшей из тех, в которых мне доводилось участвовать.

Мы говорили, что не хотим просто отбывать номер на поле. Мы приложили все усилия, чтобы выиграть группу и добиться максимально возможного результата. Теперь ждем следующего соперника», – сказал Бэйл.