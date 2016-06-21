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  • Слуцкий: «После такого турнира сборную должен готовить другой человек»

Слуцкий: «После такого турнира сборную должен готовить другой человек»

21 июня 2016, 00:37
32

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подвел итог выступления команды на Евро-2016.

«Хочу принести извинения болельщикам за тот футбол, который мы показали, в том числе в сегодняшней игре. Наши болельщики на стадионе и у телевизоров не заслуживали такого. Готов взять всю вину на себя. У нас было достаточно времени на подготовку, чтобы определиться с составом. Но раз этого не вышло, то, наверное – хотя, даже не наверное, а точно – тренер не справился со своими обязанностями. Прошу фокусироваться на тренерских недоработках, а не на действиях отдельных игроков.

Думаю, после такого турнира необходимо, чтобы другой человек попробовал подготовить команду к дальнейшим важным стартам, судьбоносным для развития футбола в стране.

Надеюсь, все, что произошло на этом чемпионате Европы, трансформируется в положительный опыт. Ошибки будут учтены. Уверен, многие футболисты из костяка этой сборной будут играть на ЧМ-2018, и опыт в итоге сыграет положительную роль.

Я ни о чем не жалею. У нас получилась шикарная квалификация. Мы попали в финальную часть, с огромным трудом выиграв четыре матча. Я пытался сделать максимум, на что я способен. Но к сожалению, моего максимума оказалось недостаточно.

Виновато ли в неудаче засилье легионеров? Мне кажется, как раз наоборот.

Очень сложно сравнивать матчи, проведенные нами на турнире. Могу пожелать командам, вышедшим из группы, максимальной удачи на чемпионате Европы, замахнуться на высокие позиции. Им это по силам», – заявил Слуцкий.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Уэльс Слуцкий Леонид
Комментарии (32)
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vlad1969
1466458897
сука у меня уже слов нет кроме мата(( пытаюсь набрать слово а в голове ИДИТЕ НАХУЙ !!!!!!!!!!!!!ПОЗОР!!!!!!!!!!!Б
ЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(((((((
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geragera
1466458898
фильмы по его снимают .зазвиздился бедолага
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exreporter
1466459111
извини, если что не то скажу... а если Бердыева? ) а? ) мне кажется, он подойдет системно ко всему хотя бы. И психологию поставит. И будем играть от состава, а не от хочу.
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cska-62
1466459560
ПИСЬМО ТОВАРИЩУ СЛУЦКОМУ По мотивам творчества Юза Алешковского Товарищ Слуцкий, вы большой ученый, В футбольном деле знаете вы толк, А я простой болельщик нашей сборной, Как мой товарищ - серый брянский волк. Болели мы с размахом и по-русски, Шли к телевизору - навстречу злой судьбе, Но верили вам так, товарищ Слуцкий, Как, может быть, не верили себе. И вот сидим мы с волком, выпиваем, А на экране горький рок судьбы, Мы всё это, конечно, понимаем, Как видимость отчаянной борьбы. В России лето, мошкара над нами, Мы в трауре с утра и до утра. Вы там во Франции разжечь пытались пламя На пустыре, не разложив костра. Вы снитесь нам, когда вы на экране Нам обещали зрелищный футбол, Но серый брянский волк в спортивном плане Бьёт лучше лапами и забивает гол. Вчера от горя брянский волк скончался, Выл днями, вой я перевёл в слова, Он завещал в провале разобраться, Но только в ракурсе, что "Слуцкий - голова!" Живите сотню лет, товарищ Слуцкий, И пусть на брянщине придется сдохнуть мне, Я верю – будет КВН-ских шуток На душу населения вполне!
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zenit888
1466459642
Как может тренировать команду тренер, проигравший все что можно в Европе. Он не понимает уровень футбола в других странах.Весь его ЦСКа играет по старинке. Любовался, как по современному его сделал Ростов. Жаль молодежь, которую скоро испортят, как уже испортили молодого Шатова. Никто не бежит, никто не может обработать мяч. Вместо того, чтобы давать нашим ребятам больше практики , этот КогдаГдеЧтошник выступает за привлечение легионеров. Пусть они играют на ключевых позициях ит делают результат. Позор.
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JUVENTINO-666
1466459843
Подожди Лёня, у тебя с командой осталась решающая игра Что? Где?Когда?)) все ещё впереди
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Diman67
1466459902
вот и закончилась история о том как директор молокозавода тренировал сборную России
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_Kesh_Suntar_
1466460135
Да вы че! Тренер тут чем виноват?! Просто игроков не было кого менять! После травмы Дзагоева и Денисова!
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veksill
1466460264
Тренер не причём! Нету игроков!!!из кого выбирать? Наадающих у нас в России нету! Ни защиты ни полузащиты. Дак причём здесь тренер!?когда играть не кому. Вот и приходится пасти стадо овец , и пару бревне по середине .
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D_E_L_A_V
1466462137
Вот интересный момент. Что мы хотели? Играли 2 категории людей: талантливое, но уже слишком старое поколение ветеранов и молодежь, без особого таланта. Нет у нас поколения, давно пора смириться. Больше всего удивляет вся грязь от болельщиков. Акинфеев? лучший вратарь современной России. По сути был провальный ЧМ и ошибки в ЛЧ-в остальном большая часть карьеры на высоте. Человек выигрывал УЕФА, спасал на Евро 2008 - но мы помним только пропущенные голы в каждом матче... позор вам, патриоты... вы заслуживаете такого поражения. Тогда плохие также следующие - Чех, Ван дер Сар, Сезар - тоже все в сборных пропускали кучу. Кан так вообще от Зенита сколько получил и финале ЧМ ошибся. Тоже наверно их всех послать? Березуцкие и Игнашевич-те же герои евро. Которым давно следовало послать всех и закончить карьеру в сборной и вертитесь как хотите. Нет защитников, хоть убейте. Вы уже готовы в основу сборной ставить Джанаева с компанией за один хороший сезон???!!! Это несерьезно. Ростова мало? Связка Мамаев-Смолов была, второй так вообще пробегал 3 матча почти полностью. Как результат? Он до этого вообще не играл, но вот поставили - ничего не получилось. Дзюба? боролся и норм, больше он и не давал никогда, с каких пор он Ибрагимович? Который, кстати, пока тухляк на евро. Делать что то надо, и с футболистами и с отношением людей к футболу. Не чиновников и прочих, людей. Просто задайте себе вопрос-а что сделал ТЫ для этой победы. Видно кроме покупки пива и 2х часов времени ничего. Сам в футбол не выучился и детям не привил. А кто еще для тебя будет играть? Я живу в городе небольшом-футбола нет вообще, баскетбол есть, волейбол-футбола нет. Никому не нравится, значит никто любви особой не прививал. И только не ныть про погоду и отсутствие фоков... лучшие футболисты планеты вырастали из игры на пляжах и асфальте после школы или вообще работы. И нет, это не отповедь-мол все вы плохие.Это к размышлению, может и не прав. Просто давайте любить футбол и передавать это детям, которые, может быть, будут наконец выходить из группы на ЧМ и ЧЕ. А 2018 лучше пропустить, новые вырасти не успеют....
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