Слуцкий: «После такого турнира сборную должен готовить другой человек»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подвел итог выступления команды на Евро-2016.

«Хочу принести извинения болельщикам за тот футбол, который мы показали, в том числе в сегодняшней игре. Наши болельщики на стадионе и у телевизоров не заслуживали такого. Готов взять всю вину на себя. У нас было достаточно времени на подготовку, чтобы определиться с составом. Но раз этого не вышло, то, наверное – хотя, даже не наверное, а точно – тренер не справился со своими обязанностями. Прошу фокусироваться на тренерских недоработках, а не на действиях отдельных игроков.

Думаю, после такого турнира необходимо, чтобы другой человек попробовал подготовить команду к дальнейшим важным стартам, судьбоносным для развития футбола в стране.

Надеюсь, все, что произошло на этом чемпионате Европы, трансформируется в положительный опыт. Ошибки будут учтены. Уверен, многие футболисты из костяка этой сборной будут играть на ЧМ-2018, и опыт в итоге сыграет положительную роль.

Я ни о чем не жалею. У нас получилась шикарная квалификация. Мы попали в финальную часть, с огромным трудом выиграв четыре матча. Я пытался сделать максимум, на что я способен. Но к сожалению, моего максимума оказалось недостаточно.

Виновато ли в неудаче засилье легионеров? Мне кажется, как раз наоборот.

Очень сложно сравнивать матчи, проведенные нами на турнире. Могу пожелать командам, вышедшим из группы, максимальной удачи на чемпионате Европы, замахнуться на высокие позиции. Им это по силам», – заявил Слуцкий.

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