Витсель хочет покинуть «Зенит» ради выступления в Италии

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель выразил желание попробовать свои силы в чемпионате Италии. Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Бельгии заинтересованы «Ювентус» и «Наполи».

«Выступление в России было хорошим приключением для меня, но пришло время что-то менять. Не знаю, где я буду выступать в следующем сезоне, но мне очень нравится итальянский футбол. Считаю, что переход в Серию А был бы правильным шагом для меня.

Знаю, что во мне был заинтересован «Милан», но это история из прошлого», – сказал Витсель.

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