Бурлак: «Хочу доказать всем окружающим свою состоятельность»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак, выступавший в прошедшем сезоне чемпионата России на правах аренды в «Крыльях Советов», поделился ожиданиями от нового сезона.

«Провел хороший, я считаю, сезон в Самаре, отыграв от звонка до звонка во всех матчах, кроме игр с «Рубином». Настрой очень хороший. Хочется доказать самому себе и всем окружающим свою состоятельность в «Рубине», что на меня здесь могут рассчитывать.

Естественно, здесь все будет по-новому, новый тренерский штаб, иностранный тренер, новые эмоции. Я работал с иностранными специалистами и в «Локомотиве» — это и Билич, и Коусейру, в Самаре с Веркаутереном. Проблем не было, были интересные тренировки, поэтому впечатления от работы очень хорошие. И знакомых в команде очень много.

С интересом следил за «Рубином» в прошлом сезоне, команда на стадии перестроения, заняла не то место, которое заслуживает. Все это нужно оставить в прошлом и с новыми силами приступать к работе», – сказал Бурлак.