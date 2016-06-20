Нойштедтер: «Словаки два раза ударили – два раза попали»

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер поделился своими ожиданиями от матча против Уэльса.

– Мы все понимаем, это очень важная игра для нас, наш последний шанс! Надо побеждать! Не волнуемся, не испытываем мандраж, а, наоборот, рады, что такой шанс у нас есть.

– За счет чего рассчитываете его использовать?

– Все будет зависеть от нас. Как зависело и в предыдущих встречах, с англичанами и словаками. Важно, чтобы мы наконец-то в первый раз на чемпионате повели в счете. Сразу уверенными будем. А то, когда получаем гол, моментально становится тяжело, потому что начинаешь бежать хотя бы за ничьей.

Словаки забили в первом тайме два мяча, но до этого шансов у них вообще не было. Два раза по воротам нашим ударили – два раза попали. А мы и пропустили легко, и впереди не использовали свои шансы, что в первом тайме, что во втором. Сами виноваты!

– Из ваших слов делаю вывод, что счет не по игре.

– Да, конечно. Но для истории остались 2:1 в пользу Словакии, и с этим уже ничего не поделаешь.