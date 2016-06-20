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Нойштедтер: «Словаки два раза ударили – два раза попали»

20 июня 2016, 01:17
7

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер поделился своими ожиданиями от матча против Уэльса.

– Мы все понимаем, это очень важная игра для нас, наш последний шанс! Надо побеждать! Не волнуемся, не испытываем мандраж, а, наоборот, рады, что такой шанс у нас есть.

– За счет чего рассчитываете его использовать?

– Все будет зависеть от нас. Как зависело и в предыдущих встречах, с англичанами и словаками. Важно, чтобы мы наконец-то в первый раз на чемпионате повели в счете. Сразу уверенными будем. А то, когда получаем гол, моментально становится тяжело, потому что начинаешь бежать хотя бы за ничьей.

Словаки забили в первом тайме два мяча, но до этого шансов у них вообще не было. Два раза по воротам нашим ударили – два раза попали. А мы и пропустили легко, и впереди не использовали свои шансы, что в первом тайме, что во втором. Сами виноваты!

– Из ваших слов делаю вывод, что счет не по игре.

– Да, конечно. Но для истории остались 2:1 в пользу Словакии, и с этим уже ничего не поделаешь.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Уэльс Нойштедтер Роман
Комментарии (7)
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Громит
1466387459
С такой игрой молчал бы уже..От вас зависит?? Что правда???..Наконец то доходить до кого то стало..Большая проблема сборной России, что почти никто не хочет брать игру на себя.
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sprint5
1466392784
просто надо молчать
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Обер-КанцлерЪ
1466392859
А вам чтоб 2 раза попасть надо 20 раз ударить!
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kykyi
1466394095
"Нам 2 раза ударили, 2 забили и мы побежали ХОТЯ БЫ за НИЧЕЙКОЙ". Чувствуется и класс команды, а особенно ее характер.
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yorgenbarenz
1466402103
Два удара-восемь дырок.))Это я про вилку....Самое поразительное в очередном провале-полное отсутствие сыгранности ! Чем они занимаются на тренировках ? Ау,обозвавший Мостового дилетантом! Это правда,что ты сыграл 13 матчей в рамке за молодой состав "Звезды" Городищи? Или это тоже самое,как ищут до сих пор шахту,где работал Н.С.Хрущев и партизанский отряд в Карелии, где доблестно воевал Ю.В.Андропов?
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CSKA471
1466403443
Ладно вам хорош балоболить тут недовольные коменты, давайте подбодрим ребят, это наша сборная, другой нет!!!
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iuda
1466407097
Роман ты уже Дзюбу забил своими комментами. А как игрок сборной ты нулевой.
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