Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игнашевич: «Постараемся играть с Уэльсом первым номером»

    Защитник сборной России Сергей Игнашевич поделился своими ожиданиями от матча против Уэльса.

    «Раньше Уэльс играл в классический британский футбол с обилием верховых передач. Отлично помню Джона Хартсона – высокого форварда таранного типа. Валлийцы играли тогда на «столба». Сейчас они действуют уже немного иначе. Во многом потому, что в центре поля у них появились футболисты комбинационного плана. Бейл – это уже не классический «столб». Это футболист с прекрасной скоростью, ударом. Все его хорошо знают.

    В начале будет борьба за инициативу. Мы постараемся играть первым номером. Если нам это удастся, то Уэльс с удовольствием эту инициативу отдаст и будет действовать на контратаках, как в матче со Словакией.

    Можно сравнить нынешнюю ситуацию с последним чемпионатом мира, когда у нас было одно очко после двух матчей и нам нужна была победа над Алжиром, но, к сожалению, мы не смогли ее добиться. Но все эти расклады – они больше для журналистов, для болельщиков. Футболисты не занимаются таким глубоким анализом турнирного положения. Мы живем от матча к матчу. Для нас задача – взять три очка и показать достойный футбол», – заявил Игнашевич.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.06.2016 22:44
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 20 июня 2016, 01:26

      да не стараться надо а играть. Уэльс всего лишь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 20 июня 2016, 00:23

      Я поставил на Уэльс

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 20 июня 2016, 00:15

      да начните уже играть, пожалуйста.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 20 июня 2016, 00:06

      да уж постарайтесь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 20 июня 2016, 00:02

      Со Словаками тоже пытались

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY 19 июня 2016, 23:27

      Интересно. С какой минуты начнут играть то? Пешеходы позорные.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11