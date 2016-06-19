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    Юран: «В сборной Португалии не должно все замыкаться на одном Роналду»

    Экс-нападающий сборной России Сергей Юран поделился своим мнением об игре сборной Португалии в матче с Австрией (0:0) во втором туре группового этапа Евро-2016.

    – Чего-то им все время не хватает в концовке. Вроде неплохая команда, а буксует. Может, в везении дело. Моментов достаточно, полумоментов, а счастья нет. На таких турнирах это определяющий фактор.

    – Прежде в каждой ситуации они искали Криштиану. Эта болезнь у них сохранилась?

    – Вот это – главная проблема сборной Португалии! Все-таки в футбол играют одиннадцать человек, а не один. Какой бы ни был Роналду шикарный игрок, не должно все замыкаться на нем одном: «Сейчас мы найдем Криштиану, он решит!» А бывают такие дни, как этот – когда даже с пенальти в ворота не попадает. Получается 0:0 в важнейшем матче, где забивать были обязаны.

    – Какой предел у Португалии на этом чемпионате?

    – Из группы выходить должны, это ясно. А вот бороться за тройку на этом чемпионате им будет сложновато.

    – Был бы здоров Данни – Португалия играла бы намного интереснее?

    – Не думаю. Данни – это что, определяющий игрок? Возраст и травмы! На мой взгляд, у этой сборной есть футболисты классом выше.

    – Кто для вас игрок матча? Был герой?

    – Надо хорошо подумать, чтоб в таком матче определить «героя». Пожалуй, Нани ближе всех, были моменты. Но не герой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.06.2016 12:39
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