Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зобнин: «Спартак» может стать чемпионом, главное сохранять дух»

Зобнин: «Спартак» может стать чемпионом, главное сохранять дух»

19 июня 2016, 08:06
7

Новичок «Спартака» Роман Зобнин выразил уверенность, что московская команда в ближайшее время станет чемпионом российской Премьер-лиги.

— Болельщики «Спартака» каждый год верят в чемпионство и требуют его перед каждым сезоном. Думаете, в ближайшие пару лет это реально?

— Конечно. Наверняка придут ещe новички, которые усилят команду, у «Спартака» очень сильный тренер. Главное, чтобы коллектив был сплоченным и чтобы сохранялся спартаковский дух. И тогда все реально.

Я лично люблю комбинационный футбол. И всегда любил именно такой. Закрытый футбол и игра на контратаках мне вообще не нравятся.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Maxim Nik
1466314109
Хотя бы лучше пятого места. Вперёд Спартак!
Ответить
sergey_86-76
1466314658
может, но не будет. для чемпионства нужно работать, а не языком чесать.
Ответить
subbotaspartak
1466322424
Кто это там вякает? С вами не вякает, а говорит - ЗОБНИН!!! А кто это? А хрен его знает, Пока лишь набздел, но в духе спартаковском понимает.
Ответить
солмон
1466324590
Духом сыт не будешь)))
Ответить
Taps
1466362059
Сможет, сможет ... Лет этак через 50 ...
Ответить
VVM1964
1466442927
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ САЙТА . В КАЖДОЙ СТАТЬЕ , ГДЕ ЕСТЬ ХОТЬ МАЛЕЙШЕЕ УПОМИНАНИЕ ПРО СПАРТАК , ПОЯВЛЯЮТСЯ АГРЕССИВНО ЗЛОБНЫЕ КОММЕНТЫ " ФК ЗЕНИТ ВСЕЯ РУСИ " ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ОСТАВЛЯТЬ ИХ БЕЗ ОТВЕТА ИЛИ ХОТЯ БЫ НЕ ОТВЕЧАТЬ АВТОРУ ОСКОРБЛЕНИЯМИ . НЕ ОБИЖАЙТЕ ЕГО , ЭТО ЧЕЛОВЕК ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОЙ . ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ ПОЖАЛЕЙТЕ ЕГО , ВЕДЬ ОН УЖЕ ОБИЖЕН СУДЬБОЙ , ВЕДЬ КАК ГОВОРИТСЯ , ЕСЛИ БОГ ХОЧЕТ НАКАЗАТЬ ЧЕЛОВЕКА - ОН ОТНИМАЕТ У НЕГО РАЗУМ " -----------------------------
P.S. " ФК ВСЕЯ ЗЕНИТ " ВСЕ ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННОЕ НЕ ДЛЯ ТЕБЯ . ОБРАЩАЯСЬ К ТЕБЕ , ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ОБРАТИТЬСЯ К ПСИХИАТРУ ( ПРАВДА ВСЕ СУМАСШЕДШИЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ЛЮДЬМИ ЗДОРОВЫМИ , НО ВСЕ ЖЕ НАДЕЮСЬ ТЫ ХОТЬ ОТЧАСТИ ПРИСЛУШАЕШЬСЯ ) , ВЕДЬ ТВОЯ БОЛЕЗНЬ МОЖЕТ ПРОГРЕССИРОВАТЬ И ТЫ МОЖЕШЬ СТАТЬ СОЦИАЛЬНО ОПАСЕН , В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ И БЛИЗКИХ ТЕБЕ ЛЮДЕЙ .
Ответить
Главные новости
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
1
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
2
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
4
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
4
Все новости
Все новости
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
2
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
4
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
4
Итоги третьего тура РПЛ 2026/2027. Единоличное лидерство «Краснодара» и шок в Петербурге: обзор всех матчей
08:30
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
6
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
1
Слуцкий назвал экзотическую лигу, в которую пошел бы пешком
04:51
3
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
5
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
2
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
2
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
4
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
8
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
1
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
3
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
3
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
3
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
7
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
7
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
2
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
3
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
1
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
3
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
Вчера, 21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+