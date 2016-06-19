Зобнин: «Спартак» может стать чемпионом, главное сохранять дух»

Новичок «Спартака» Роман Зобнин выразил уверенность, что московская команда в ближайшее время станет чемпионом российской Премьер-лиги.

— Болельщики «Спартака» каждый год верят в чемпионство и требуют его перед каждым сезоном. Думаете, в ближайшие пару лет это реально?

— Конечно. Наверняка придут ещe новички, которые усилят команду, у «Спартака» очень сильный тренер. Главное, чтобы коллектив был сплоченным и чтобы сохранялся спартаковский дух. И тогда все реально.

Я лично люблю комбинационный футбол. И всегда любил именно такой. Закрытый футбол и игра на контратаках мне вообще не нравятся.