Зобнин: «Спартак» может стать чемпионом, главное сохранять дух»

Новичок «Спартака» Роман Зобнин выразил уверенность, что московская команда в ближайшее время станет чемпионом российской Премьер-лиги.
— Болельщики «Спартака» каждый год верят в чемпионство и требуют его перед каждым сезоном. Думаете, в ближайшие пару лет это реально?
— Конечно. Наверняка придут ещe новички, которые усилят команду, у «Спартака» очень сильный тренер. Главное, чтобы коллектив был сплоченным и чтобы сохранялся спартаковский дух. И тогда все реально.
Я лично люблю комбинационный футбол. И всегда любил именно такой. Закрытый футбол и игра на контратаках мне вообще не нравятся.
Источник: Чемпионат.ком
P.S. " ФК ВСЕЯ ЗЕНИТ " ВСЕ ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННОЕ НЕ ДЛЯ ТЕБЯ . ОБРАЩАЯСЬ К ТЕБЕ , ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ОБРАТИТЬСЯ К ПСИХИАТРУ ( ПРАВДА ВСЕ СУМАСШЕДШИЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ЛЮДЬМИ ЗДОРОВЫМИ , НО ВСЕ ЖЕ НАДЕЮСЬ ТЫ ХОТЬ ОТЧАСТИ ПРИСЛУШАЕШЬСЯ ) , ВЕДЬ ТВОЯ БОЛЕЗНЬ МОЖЕТ ПРОГРЕССИРОВАТЬ И ТЫ МОЖЕШЬ СТАТЬ СОЦИАЛЬНО ОПАСЕН , В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ И БЛИЗКИХ ТЕБЕ ЛЮДЕЙ .