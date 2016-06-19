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    Юран: «То, что сделал Роналду – неправильно»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран высказал мнение по поводу того, что форвард Португалии Криштиану Роналду отказался меняться футболкой с игроком Исландии.

    – Криштиану отказался меняться футболками с исландцем. Давид Кипиани мне когда-то рассказывал, как ему грубо отказал в футболке бразилец Зико. Вам когда-нибудь отказывали?

    – Это неэтично и неправильно – отказывать так, как сделал это Криштиану. Надо оставаться человеком – даже если ты сегодня не выиграл! Я на чемпионате Европы в Швеции подошел к Гуллиту – тот без вопросов поменялся, улыбнулся, пожал руку. Никаких вопросов – разошлись друзьями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.06.2016 07:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 19 июня 2016, 12:26

      кристинка если снимет футболку то и зад сразу отставит

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 19 июня 2016, 11:23

      Да он засмущался при всех раздеваться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 19 июня 2016, 09:46

      была же статья про того футболиста ислании,в которой он сказал,что роналду ему не отказывал,а сказал,что поменяется с ним футболками в тоннеле

      4
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    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 19 июня 2016, 08:51

      кристине Бадром Хари не разрешил..

      -2
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