Роналду: «Стать рекордсменом по числу матчей за сборную и ее лучшим бомбардиром было моей целью»

Нападающий сборной Португалии Кришиану Роналду подвел итоги матча второго тура группового этапа Евро-2016 с командой Австрии (0:0).

«Побить рекорд Луиша Фигу – это повод для гордости. Стать рекордсменом по числу матчей за сборную и ее лучшим бомбардиром было моей целью. Но мне немного грустно, потому что побить этот рекорд я хотел несколько иначе. Мы хотели победить. Я не так себе это представлял.

Мы создали множество моментов, играли здорово, но забить не смогли. Я тоже упустил несколько моментов – пенальти и другие. Но это часть футбола.

Надо продолжать верить. И снова хочу поблагодарить португальских болельщиков, которые здесь были, а также всех, кто поддерживал нас вне стадиона. Не сомневаюсь, что в следующем матче сборная отдаст все силы, а когда ты пытаешься что-то сделать, всегда добиваешься этого.

Нам, игрокам, надо думать, что все еще возможно. Если мы победим, то пройдем дальше. Португальцам, болельщикам, которые любят нашу сборную, тоже надо верить. Черные полосы не бывают вечными, а потому надо верить, что все изменится к лучшему», – сказал Роналду.

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