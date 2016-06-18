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    Черчесов: «У России в группе великолепная ситуация, идеальная»

    Бывший главный тренер «Легии» Станислав Черчесов поделился своим мнением о турнирном положении сборной России на Евро-2016 перед матчем третьего тура группового этапа против команды Уэльса.

    «Я считаю, что у нас великолепная ситуация. По той простой причине, что все зависит от нас. Надо выигрывать матч. Наша ситуация, в моем понимании, идеальная. Во всяком случае, я такие ситуации люблю.

    То же самое будет у других команд в любой группе – третья игра всегда решающая. Думаю, что не надо долго рассусоливать, а заняться делом.

    В первом матче с англичанами не получилась организация игры в атаке. И англичане, и россияне не показали все, на что способны. В первой игре получилось отыграться, появилась определенная надежда перед вторым матчем. Возможно, это в какой-то степени помешало выиграть в следующей игре. Все-таки поражение больше учит.

    Правильно ли, что на второй матч со Словакией вышел тот же стартовый состав, что и с англичанами? Не могу сказать точно, я не знаю, кто находится в каком состоянии. Понятно, что главный тренер должен знать состав команды до игры, потому что после игры его знают все. Словакия нам помогла в какой-то степени, потому что она играла совсем без нападающих.

    Сможем ли играть по-хозяйски против Уэльса? Здесь мы не должны употреблять слово «сможем», есть слово «надо». Это последний матч в группе, который решает многое. Надо выйти и играть», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.06.2016 22:22
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    Комментарии35
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 19 июня 2016, 08:38

      Есть большая дистанция у наших игроков между "надо" и"сможем"! С точки зрения эмоций-вроде и обязаны побеждать,а с холодного объективного разума - с трудом в это верится! Два матча показали,что оборона дырявая,полузащита слабая,а атака - никакая! Не знаю о чем думает Мутко,но состав сборной после Евро надо основательно поменять,начиная с главного тренера,который обязательно должен заниматься только сборной!!

      2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 19 июня 2016, 07:32

      мы попадаем на место в самолете

      0
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    • ...
      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 19 июня 2016, 05:04

      Зануды и критиканы вы все НЕРУССКИЕ ! ! !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > SE PAVLOV 19 июня 2016, 07:24

      А кто из тренеров русский, может Слуцкий ?! Павлов, мы уже в 21 веке живем, а ты еще в каменном(((

      1
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      ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 > SE PAVLOV 19 июня 2016, 20:31

      я не русский например. но Дагкстан это субъект России. поэтому я более за Россию. всей душой. и никогда не критикую. а просто продолжаю верить

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 19 июня 2016, 04:35

      если бы да кабы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      yumaleks 19 июня 2016, 00:38

      третье место нашей группы попадает на испанию или германию
      может уж лучше сразу четвертое чего мучаться

      -2
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      Рейтинг: +1539

      isa361 19 июня 2016, 00:17

      я бы хотел видеть Бердыева в роли тренера сборной.

      7
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      Рейтинг: +8

      ppv666 > isa361 19 июня 2016, 00:29

      прав

      0
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      Рейтинг: +9

      musthave > isa361 19 июня 2016, 02:38

      Бердыева нужно не вместо Лёни, а вместе. Потому что один из них хорошо строит оборону, другой вполне сносно планирует комбинации в атаке. Но при этом Леня боится играть против сильных команд и закрывается, а поскольку делать он этого не умеет, вот и получается - ни игры, ни результата...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > isa361 19 июня 2016, 03:19

      бердыев предёт и у нас появятся сразу игроки уровня сборной испании???? ЛВС не хуже специалист чем бердыев или же черчесов...да унаи эмери бы тоже подошёл...дело не в тренерах, дело в чинушах рфс которым важен не футбол, а распил денежных средств!!!

      1
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      Рейтинг: +1539

      isa361 > sour12 19 июня 2016, 20:29

      при Гусе тоже состав был далеко не Испанский. была КОМАНДА!

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 19 июня 2016, 00:14

      у нас всегда такая ситуация)))

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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 18 июня 2016, 23:57

      Я бы назвал это другим словом-Нервная, как всегда, все нервы гады вытрипали! А у Черчеса, идеальная блин. Мне лично водку пришлось пить, а то я со злости разговаривать ни с кем не хотел.

      0
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      Рейтинг: +100

      Mark_Tolson > Пчела 672 19 июня 2016, 00:00

      а теперь представь, каково игрокам. наши еще даже не приехали во Францию, на них уже ушат дирьма вылили. играть за нашу сборную - это каторга. сборная - объект для шуток. даже больше, объект для ненависти. обычно необоснованной

      4
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      Рейтинг: +1539

      isa361 > Mark_Tolson 19 июня 2016, 00:19

      Согласен. Сами проклинают и кричат что ничего не получится, а потом требуют игры. лучше бы поддержали как другие нормальные болельщики других стран

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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 > Mark_Tolson 19 июня 2016, 00:20

      Дружище, так нет проблем пусть они докажут обратное? Кто им мешает? Но к сожалению я вижу совсем другую ситуацию! А в игру со Словаками я вообще НИКАКОЙ команды не увидел, была конкретная игра тыртарары?

      0
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 > isa361 19 июня 2016, 00:23

      Я всегда поддерживал команду, Родину и т.д. Всегда пою гимн своей страны! И всегда очень болезненно переживаю поражение. Я никогда и никого заранее не проклинал и не обсирал. И мне в десять раз обидней когда я вижу такие игры, как со Словаками, может ты увидел в ней что-то, за что их не нужно подвергать критике?

      0
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      Рейтинг: +100

      Mark_Tolson > Пчела 672 19 июня 2016, 16:10

      а мне понравилась игра со словаками. дело в том, что я увидел прогресс. я смотрел контрольные игры сборной, против чехов и сербов. так вот я для себя сразу сделал вывод, что сборная России одна из слабейших на турнире. а возможно и самая слабая. но при этом мы вырвали ничью у англичан и сыграли вполне пристойно против словаков. просто словаки играли от обороны. это всегда сложно. даже испанцы чешскую эшелонированную оборону вскрыли с трудом. что и говорить о наших. упирались лбом в защиту. но при этом при 0-2 руки не опустили, отыграли 1 гол, а могли и сравнять. я считаю, молодцы. тут 2 аспекта. во-первых, болельщики изначально считают нашу сборную чуть ли не теневым фаворитом турнира, завышенные ожидания. во-вторых, есть вопросы к Слуцкому. когда словаки убегали в контратаки, у нас была километровая свободная зона между защитой и полузащитой. это давало словакам колоссальное пространство для маневра. если Головин и немец такие дохлые, что вот такие разрывы в линиях допускают, почему они в старте? второй вопрос. у нас в заявке 3 форварда. и все трое выходят в старте. и если нам требуется усилить атаку, нам приходится менять полузащитников на полузащитников. это как так? не лучше ли выпускать Дзюбу на 60 минут, и потом когда трехметровый Артем измотает защиту, выпустить Смолова и Мамаева? в общем, странное дело. а против словаков индивидуальные ошибки обороны сыграли. индивидуальные

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      Рейтинг: +1539

      isa361 > Пчела 672 19 июня 2016, 20:35

      я имел в виду тех кто еще до начала Евро обсирал сборную.

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      Рейтинг: -45

      stream15 18 июня 2016, 23:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Черчесов ерунду говорит какую-то.

      -5
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      Рейтинг: +459

      sour12 18 июня 2016, 23:38

      два мяча в игре со словаками пропустили с позции правого защитника и конкретно после ошибки смольникова....но не полностью его вина...кокорин весь матч стоял не помогал в обороне и не создавал в атаке только падал.в итоге смольников за двоих играл ....шатов слабо играет много потерь...но хотя бы реабелитировался...но ценой травмы походу что бы сделать голевой пас пришлось ускориться, а физически не готов для таких рывков и потянул мышцу....надеюсь кокорина заменит самедов и широков заменит головина, а головин будет играть ближе к атаке на позиции шатова .тогда выиграем!!!

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