Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бышовец: «С выходом Широкова сборная России начинает владеть инициативой»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением об игре полузащитника сборной России Романа Широкова.

    «У Широкова достаточно опыта для того, чтобы войти в игру. Тем более, когда он появляется на поле, мы уже владеем инициативой. Так было в матче со Словакией. Они отдали нам инициативу. В этой связи действия Широкова, чувствующего игру и эпизоды, помогли. Он хорошо ассистирует», – сказал Бышовец.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2016 16:48
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 18 июня 2016, 18:02

      маразматик как всегда несет полный бред широков как и все полные 0 кроме конефея ему уважуха. единственное светлое что есть

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 18 июня 2016, 17:56

      Светоч прав, игру усиливал, правда надо делать скидку, на то что соперники подуставшие к середине 2-го тайма были

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11