Бышовец: «С выходом Широкова сборная России начинает владеть инициативой»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением об игре полузащитника сборной России Романа Широкова.

«У Широкова достаточно опыта для того, чтобы войти в игру. Тем более, когда он появляется на поле, мы уже владеем инициативой. Так было в матче со Словакией. Они отдали нам инициативу. В этой связи действия Широкова, чувствующего игру и эпизоды, помогли. Он хорошо ассистирует», – сказал Бышовец.