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    Губернатор Ростовской области: «Бердыев продолжит работать в «Ростове». У нас достигнута договоренность»

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев останется во главе клуба на следующий сезон.

    «У нас достигнута с ним договоренность, он мне заявил, что продолжит работать в «Ростове». По всей вероятности, он находится в состоянии раздумья – имеет полное право. Мы если не каждый день, то через день, общаемся с теми, кто занимается футбольной темой, и я уверен, что несмотря на сложности, предстоит успешный сезон», – сказал Голубев.

    Источник: ТАСС

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    18.06.2016 13:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +362

      sargassov 19 июня 2016, 23:40

      Человек, который так долго не дает окончательного ответа в принципе уже не с командой и это вопрос времени

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 июня 2016, 18:49

      «У нас достигнута с ним договоренность, он мне заявил, что продолжит работать в «Ростове». По всей вероятности, он находится в состоянии раздумья – имеет полное право.
      -Нифига не понятно

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 18 июня 2016, 14:55

      Это очень позитивная для Ростова новость. Сберечь Бердыева это даже не половина успеха, это гораздо больше.

      По моим лично раскладам, хоть я и не настаиваю, выходило что избавляясь от Слуцкого в Сборной -- Мутко решил над Сборной поставить Бердыева. Любой, кто вспомнит как Бердыев разложил на атомы Барселону и заставил Лионеля Месси четыре матча бегать дурачком в то время, когда Рязанцев забивал свои пушки - сообразит, что именно Сборной сегодня необходимы такие умения. Никакой иностранец, никакие Капелло-Раскапелло, Моуринью-Шмоуринью этому наших сборников не научит.

      4
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      Рейтинг: +395

      meiram > ФК Зенит всея Руси 18 июня 2016, 18:11

      Вот так бы если думал Мутко и его команда,будет успех! Курбану Бекиевичу надо также дать перспективный контракт с совместительством сборной и Ростова на 4 года,чтобы он мудро выбрал на перспективу 23 игрока,чтобы началась подготовка к чемпионату мира 2018 сейчас! А всем недругам Бекиевича, которые сами не могут и ему не дают,нужно на время заткнуть свои длинные завистливые языки!

      5
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      Рейтинг: +13

      -Sergei- > alek-pashckov 18 июня 2016, 20:39

      Я уверен, что тренер сборной уже выбран и это Черчесов (чем-то они с Бердыевым похожи:) )

      0
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