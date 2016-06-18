Губернатор Ростовской области: «Бердыев продолжит работать в «Ростове». У нас достигнута договоренность»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев останется во главе клуба на следующий сезон.

«У нас достигнута с ним договоренность, он мне заявил, что продолжит работать в «Ростове». По всей вероятности, он находится в состоянии раздумья – имеет полное право. Мы если не каждый день, то через день, общаемся с теми, кто занимается футбольной темой, и я уверен, что несмотря на сложности, предстоит успешный сезон», – сказал Голубев.