Евро-2016. Испания разгромила Турцию и обеспечила себе выход в плей-офф

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная Испании отправила в ворота команды Турции три безответных мяча. Автором двух из них стал Альваро Мората, еще один забил Нолито.

Напомним, ранее в этой группе Чехия и Хорватия сыграли вничью со счетом 2:2. Таким образом, перед заключительным туром испанцы имеют шесть очков и гарантировали себе выход из группы. На счету хорватов – четыре балла, у сборной Чехии – один, команда Турции осталась без набранных очков.

Евро-2016. Групповой этап. Группа D. 2-й тур

Испания – Турция – 3:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Мората, 34; 2:0 – Нолито, 37; 3:0 – Мората, 48.

Испания: де Хеа, Хуанфран, Рамос, Пике, Альба (Аспиликуэта, 81), Бускетс, Фабрегас (Коке, 71), Иньеста, Сильва, Нолито, Мората.

Турция: Бабаджан, Генюл, Балта, Эркин, Туфан, Топал, Озякуп (Шахан, 62), Инан (Малли, 71), Туран, Чалханоглу (Шахин, 46), Йилмаз.

Предупреждения: Рамос, 1; Йилмаз, 9; Туфан, 40.

Календарь Евро-2016

Турнирные таблицы Евро-2016

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов