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  • Евро-2016. Испания разгромила Турцию и обеспечила себе выход в плей-офф

Евро-2016. Испания разгромила Турцию и обеспечила себе выход в плей-офф

17 июня 2016, 23:50
7

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная Испании отправила в ворота команды Турции три безответных мяча. Автором двух из них стал Альваро Мората, еще один забил Нолито.

Напомним, ранее в этой группе Чехия и Хорватия сыграли вничью со счетом 2:2. Таким образом, перед заключительным туром испанцы имеют шесть очков и гарантировали себе выход из группы. На счету хорватов – четыре балла, у сборной Чехии – один, команда Турции осталась без набранных очков.

Евро-2016. Групповой этап. Группа D. 2-й тур

Испания – Турция – 3:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Мората, 34; 2:0 – Нолито, 37; 3:0 – Мората, 48.

Испания: де Хеа, Хуанфран, Рамос, Пике, Альба (Аспиликуэта, 81), Бускетс, Фабрегас (Коке, 71), Иньеста, Сильва, Нолито, Мората.

Турция: Бабаджан, Генюл, Балта, Эркин, Туфан, Топал, Озякуп (Шахан, 62), Инан (Малли, 71), Туран, Чалханоглу (Шахин, 46), Йилмаз.

Предупреждения: Рамос, 1; Йилмаз, 9; Туфан, 40.

Календарь Евро-2016

Турнирные таблицы Евро-2016

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Испания Турция
Комментарии (7)
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алекс88
1466196913
Легко прошлись по туркам
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kotmyshka
1466197636
Ожидаемо...
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dmitri80
1466198648
только Италия им конкурент будет
Ответить
lex_ex
1466199196
Отыграли красиво
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Emilk
1466199855
Cgfhnfr dgthtl
Ответить
iron_Savior
1466201138
Турки показали абсолютно беззубую игру в двух турах: в матче 1 тура хорваты им чудом больше 2 не нашпиговали...хуже только наши и хохлы сыграли. Испанцы большие молодцы! думал будут долго в турнир вкатываться после матча с чехами, а оно вон как вышло...ну а Иньеста просто футбольный БОГ! что он творил сегодня: это что-то с чем-то!!! Говорят, что Иньеста настолько крут, что может делать точные передачи на себя)
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bzfar
1466218145
Всё закономерно! Иньеста лучший!
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