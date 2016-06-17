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    Хамрен: «Мы стерли ноги, но так и не сумели сравнять счет»

    Главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен прокомментировал игру своих подопечных в матче второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Италии (0:1).

    «В конце мы потеряли концентрацию, но в целом защищались хорошо. В последние 20 минут игра нам не очень удавалась, и мы не сумели создать голевые моменты. Был шанс у Златана Ибрагимовича, но после этого с созданием моментов были проблемы.

    Мы стерли ноги, но так и не сумели сравнять счет. У нас была пара моментов, но нам противостояла команда, которая очень хорошо защищается. Бельгия тоже не смогла им забить», – сказал Хамрен.

    Источник: Football Italia

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    17.06.2016 19:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 17 июня 2016, 22:50

      Италия доказала что зря её не дооценивают

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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 17 июня 2016, 22:25

      Рассчитывал на ничью. В который уж раз не сработало на последних минутах. Пожалуй, самый сложный в плане прогнозов чемпионат.
      А "Тре крунур" респект за самоотдачу!

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