Евро-2016. Италия вырвала победу у Швеции и вышла в плей-офф

В поединке второго тура группового этапа чемпионата Европы сборная Италии с минимальным счетом победила команду Швеции. Автором единственного гола стал форвард Эдер, отличившийся на 88-й минуте встречи.

Благодаря этой победе подопечные Антонио Конте набрали шесть очков и гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира.

Евро-2016. Групповой этап. Группа E. 2-й тур

Италия – Швеция – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Эдер, 88.

Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Кандрева, Пароло, Де Росси (Мотта, 74), Джаккерини, Флоренци (Стураро, 85), Пелле (Дзадза, 60), Эдер.

Швеция: Исакссон, Йоханссон, Линделоф, Гранквист, М. Ольссон, С. Ларссон, Экдаль (Левицки, 79), Чельстрем, Форсберг (Дурмаз, 79), Гуидетти (Берг), Ибрагимович.

Предупреждения: Де Росси, 69, Буффон, 90 – Ольссон, 90.

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