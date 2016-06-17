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Евро-2016. Италия вырвала победу у Швеции и вышла в плей-офф

17 июня 2016, 17:51
7

В поединке второго тура группового этапа чемпионата Европы сборная Италии с минимальным счетом победила команду Швеции. Автором единственного гола стал форвард Эдер, отличившийся на 88-й минуте встречи.

Благодаря этой победе подопечные Антонио Конте набрали шесть очков и гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира.

Евро-2016. Групповой этап. Группа E. 2-й тур

Италия – Швеция – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Эдер, 88.

Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Кандрева, Пароло, Де Росси (Мотта, 74), Джаккерини, Флоренци (Стураро, 85), Пелле (Дзадза, 60), Эдер.

Швеция: Исакссон, Йоханссон, Линделоф, Гранквист, М. Ольссон, С. Ларссон, Экдаль (Левицки, 79), Чельстрем, Форсберг (Дурмаз, 79), Гуидетти (Берг), Ибрагимович.

Предупреждения: Де Росси, 69, Буффон, 90 – Ольссон, 90.

Календарь Евро-2016

Турнирные таблицы Евро-2016

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Италия Швеция
Комментарии (7)
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gor77
1466175435
Что такое невезёт и как играть против Италии? Уже который раз многие упираются в итальянскую защиту. А шведам просто фарта не хватило. Очень интересный чемпионат. Продолжение следует! ))))))
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Superviser77
1466175592
плакали мои ставочки.... Сидел бы уж Златан дома.... Без тебя бы на победу Италии поставил бы.... Разочаровал ....
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Garrincha58
1466176389
Да Ибра только всяким Тулузам и может забивать в сборной полный ноль такой же как Дзюбра и вообще игра полное Г -но зря ЧЕ увеличили до 24 команд ни одной интересной игры 16 команд и то перебор раньше 8 вот были времена и игры
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JUVENTINO-666
1466176993
Ибра уже не тот
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diadushka
1466177820
Итальянцы на классе выиграли, молодцы! А ибра чем-то напоминает нашу сборную: оценка со стороны сильно завышена, самооценка еще выше, а результат 0
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88serega88
1466191544
да Ибра никогда при встречах с серьезными соперниками норм не играл...сами просмотрите его карьеру
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