Маурисио: «Не смогу выступать за сборную России, поскольку уже заигран за Бразилию»

Полузащитник «Зенита» Маурисио дал понять, что не сможет выступать за сборную России и будет считаться легионером в РФПЛ.

«Когда я был молодой, играл за Бразилию в турнире под эгидой ФИФА, поэтому теперь буду считаться легионером. За Россию играть не смогу. Но сейчас я буду болеть за Россию на чемпионате Европы во Франции, потому что Бразилия вылетела из Кубка Америки.

Хочу поблагодарить команду, президента и друзей — только благодаря им я показал себя и подписал долгосрочный контракт с «Зенитом», – сказал Маурисио.