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Фернандо хочет получать в «Спартаке» 4 миллиона в год

16 июня 2016, 22:26
24

Полузащитник «Сампдории» Фернандо близок к переходу в «Спартак». Об этом сообщает «Sampnews24».

По информации источника, стороны уже согласовали трансфер, красно-белым игрок обойдется в 13 миллионов евро. При этом сам футболист хочет получать в стане московского клуба 4 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Сампдорию» в Серии А 35 матчей, в которых забил четыре гола.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Сампдория Спартак Фернандо
Комментарии (24)
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ФК Зенит всея Руси
1466106000
Платите сразу восемь. Всё равно он, как Промес, через год потребует удвоения и будет шантажировать уходом. Спартак обязан платить гораздо больше, потому что футболисты обречены никогда ничего не выигрывать и тоскливо торчать на пятых-шестых местах. Это законно требует компенсации.
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алекс88
1466109467
Губа то не дура....хочет он!!!!!!пускай в Италии сидит с такими запросами....там раз в 10 зп меньше у него....больше не дадут
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sTiiiik
1466111384
Губу раскатал, однако
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Batiqol
1466119813
В Бразилии хлеб не находил 15000 рублей получал а сейчас 4 лимона хочет. Не жирно ?
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kykyi
1466157331
Какой интересный, содержательный, а главное интеллигентный диалог здесь развернулся. Сразу видно, разговаривают две столицы. Столица России и КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ, особенно радует начало беседы.
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VVM1964
1466157902
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ САЙТА . В КАЖДОЙ СТАТЬЕ , ГДЕ ЕСТЬ ХОТЬ МАЛЕЙШЕЕ УПОМИНАНИЕ ПРО СПАРТАК , ПОЯВЛЯЮТСЯ АГРЕССИВНО ЗЛОБНЫЕ КОММЕНТЫ " ФК ЗЕНИТ ВСЕЯ РУСИ " ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ОСТАВЛЯТЬ ИХ БЕЗ ОТВЕТА ИЛИ ХОТЯ БЫ НЕ ОТВЕЧАТЬ АВТОРУ ОСКОРБЛЕНИЯМИ . НЕ ОБИЖАЙТЕ ЕГО , ЭТО ЧЕЛОВЕК ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОЙ . ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ ПОЖАЛЕЙТЕ ЕГО , ВЕДЬ ОН УЖЕ ОБИЖЕН СУДЬБОЙ , ВЕДЬ КАК ГОВОРИТСЯ , ЕСЛИ БОГ ХОЧЕТ НАКАЗАТЬ ЧЕЛОВЕКА - ОН ОТНИМАЕТ У НЕГО РАЗУМ " -----------------------------
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.S. " ФК ВСЕЯ ЗЕНИТ " ВСЕ ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННОЕ НЕ ДЛЯ ТЕБЯ . ОБРАЩАЯСЬ К ТЕБЕ ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ТЕБЕ ОБРАТИТЬСЯ К ПСИХИАТРУ ( ПРАВДА ВСЕ СУМАСШЕДШИЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ЛЮДЬМИ ЗДОРОВЫМИ , НО ВСЕ ЖЕ НАДЕЮСЬ ТЫ ХОТЬ ОТЧАСТИ ПРИСЛУШАЕШЬСЯ ) , ВЕДЬ ТВОЯ БОЛЕЗНЬ МОЖЕТ ПРОГРЕССИРОВАТЬ И ТЫ МОЖЕШЬ СТАТЬ СОЦИАЛЬНО ОПАСЕН , В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ И БЛИЗКИХ ТЕБЕ ЛЮДЕЙ .
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