Фернандо хочет получать в «Спартаке» 4 миллиона в год

Полузащитник «Сампдории» Фернандо близок к переходу в «Спартак». Об этом сообщает «Sampnews24».

По информации источника, стороны уже согласовали трансфер, красно-белым игрок обойдется в 13 миллионов евро. При этом сам футболист хочет получать в стане московского клуба 4 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Сампдорию» в Серии А 35 матчей, в которых забил четыре гола.

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