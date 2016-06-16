Панченко: «Я помогу «Динамо» выйти в Премьер-лигу»

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко поделился мнением о своем переходе в московское «Динамо». Отметим, что следующий сезон форвард проведет в стане бело-голубых на правах аренды.

«Динамо» – это клуб с большой буквы, клуб имени Льва Ивановича Яшина, клуб с большими традициями. Для всех, и для меня в том числе, стало неожиданностью, когда команда вылетела в ФНЛ. Предстоящий сезон должен показать, что это было случайностью. Я очень хочу помочь динамовцам. Сделаю все что могу и отдам все силы для достижения результата – выхода в РФПЛ. Повторюсь, что «Динамо» – это клуб с большой буквы, поэтому я и выбрал его.

Я хочу играть, хочу получать игровую практику. Возраст у меня такой, что нужно выходить на поле как можно чаще и забивать, забивать и забивать. Я помогу команде выйти в Премьер-лигу и помогу доказать, что последний сезон был случайностью», – сказал Панченко.