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    Евро-2016. Уэльс уступил Англии на последних минутах

    Сборная Англии одержала волевую победу над Уэльсом во втором туре группового этапа Евро-2016. На гол Гарета Бэйла ответили Джейми Варди и Даниэл Старридж.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа В. 2-й тур

    Англия – Уэльс – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бэйл, 43; 1:1 – Варди, 56; 2:1 – Старридж, 90.

    Англия: Харт, Уокер, Роуз, Кэхилл, Смоллинг, Стерлинг (Варди, 46), Лаллана (Рэшфорд, 73), Кейн (Старридж, 46), Руни, Дайер, Алли.

    Уэльс: Хеннесси, Гантер, Тэйлор, Дэвис, Честер, Уиллиамс, Аллен, Робсон-Кану (Уильямс, 72), Ремзи, Бэйл, Ледли (Эдвардс, 67).

    Предупреждения: Дэвис, 61.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2016 17:55
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +11227

      alp 16 июня 2016, 20:43

      и вы таки хотите мне сказать, что наша сборная обыграет такой Уэльс?

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 16 июня 2016, 19:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Игру будут сливать наши приказ сверху!

      -6
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 июня 2016, 19:02

      Бэйл или лошадиная морда... Англия по игре имела вас а говорил ваш гандуэльс ни один англичан в состав не войдет

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 16 июня 2016, 18:45

      Нам теперь только победа поможет. Против Уэльса надо как выкладываться каждому на 200% а то фанаты их похоронят)

      3
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > JUVENTINO-666 16 июня 2016, 19:07

      Надо выпустить всех тех, кто ещё не играл. Один хрен, терять нечего, а ребята себе плюс запишут перед жёнами, детьми и девчонками.... С ув.

      4
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      Рейтинг: +1810

      gor77 16 июня 2016, 18:26

      Помнится, что после жеребьёвки, кто-то правильно сказал - в этой группе фаворитов нет и практически любая команда может выйти в 1/8!

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 июня 2016, 18:20

      У Уэльса теперь есть мотивация в матче с Россией.
      Наши не пройдут.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 июня 2016, 18:17

      Шансов всё меньше... Да и Уэльсу нужно будет рвать изо всех сил... Единственное что радует, так это то, что мы уже попали на ЧМ-2018 как хозяева... А то с такой игрой не факт что мы отобрались бы на этот турнир...

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      Рейтинг: +12

      sega43 16 июня 2016, 18:14

      щас еще англии выйграть у словакии,а нам уэльс и со 2-го места выходим

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > sega43 16 июня 2016, 19:42

      без разницы кто выиграет- лишь бы не ничья.

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      Рейтинг: +69

      tembot07 16 июня 2016, 18:11

      Сказка Варди-продолжается!

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 16 июня 2016, 18:11

      Англия высушила Уэльс, нам проще будет, лишь бы наши зло дрались

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Димон Алма-Ата 16 июня 2016, 19:40

      нам будет очень сложно. Уэльс устраивает ничья. Нас нет. Англов и словакию устраивает ничья. При самом хорошем раскладе мы только вторые вслед за англией или словакией...

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > ljrljr0505 16 июня 2016, 20:02

      Для Уэльса эта игра была очень сложной, как морально, так и физически, а это хорошо. А на счет Англии они будут играть на победу это 100%.

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