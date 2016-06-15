Юран: «Причина поражения России – тактические ошибки»

Бывший футболист сборной России Сергей Юран поделился размышлениями о поражении национальной команды в матче второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Словакии (1:2).

– Чемпионат Европы – это праздник, и хочется, чтобы он продолжался с участием сборной России. Этим поражением усложнили себе ситуацию по выходу из группы, теперь не все зависит от нас. Сами виноваты.

– В чем же причина поражения?

– Тактические ошибки.

– В чем они заключились?

– Два опорных полузащитника не попали в игру. И голы мы пропускали детские. В первом случае пошла продольная передача, при всем уважении к Василию Березуцкому, нельзя было действовать так неграмотно. Смольников контролировал ситуацию, практически достал Вайсса. Нужно было выдавливать его к бровке, а не стелиться в подкате, – сказал Юран.