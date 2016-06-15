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    Широков: «В нашем составе есть футболисты, которые способны взломать оборону Уэльса»

    Полузащитник сборной России Роман Широков после поражения от Словакии дал понять, что национальная команда способна победить в заключительном матче группового этапа Евро-2016 валлийцев и выйти в плей-офф турнира.

    – Потенциал надо реализовывать, если он чувствуется. По большому счету, ничего не изменилось – как надо было побеждать, так и сейчас нужно. Но сейчас чуть хуже, потому что Уэльс, наверное, будет играть на ничью и будет стоять сзади. Тяжеловато будет взламывать оборону, но, я думаю, у нас есть игроки, способные это сделать.

    – Почему с первых минут не выходят игроки, которые умеют взламывать оборону?

    – У нас есть определенная тактика, определенная стратегия. Под нее определяется, какие игроки готовы играть лучше. Единственное – мы провали пятиминутный отрезок, когда нам забили два мяча. Даже не отрезок, а один момент. Сыграли непонятно, и человек вывалился практически один на один.

    – Выход Глушакова, Мамаева и вас обусловлен только пропущенными голами?

    – Вышли более комбинационные игроки. Нойштедтер – оборонительного плана. Нам нужно было больше контролировать мяч, больше созидать. Поэтому вышел Паша.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2016 18:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 15 июня 2016, 22:23

      Все не по делу. Дело в том, что состав сборной не сбалансирован. Смолов Кокорин и Дзюба ударное трио составить не могут, так как каждый из них центрфорвард. Нойштедтер и Головин ни в каком качестве не могут играть за сборную. Уровень не тот. Однако уровень Слуцкого тоже не тот, раз он выставил такой состав. К тому же Слуцкому ничего не объяснишь, не тот он человек, чтобы признавать свои ошибки. Так что шансов у нашей сборной нет. В том числе и на домашнем ЧМ. Потому что нет хороших игроков, да и Слуцкий наверняка останется в сборной.

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 15 июня 2016, 22:22

      А у них один игрок способен усадить на жопу всю защиту россии

      0
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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 15 июня 2016, 22:15

      КТОООООООООО!?!?!?!?КТО ЭТОТ ФУТБОЛИСТ.....Словакию взломать еле смогли один разочек...а Там тоже есть бегунок,из Мадрида,и на свои ворота смотреть нужно будет...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 15 июня 2016, 21:11

      Андрюха Аршавин... был...

      1
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      Рейтинг: +319

      семенчик 15 июня 2016, 20:06

      Кто???

      -1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 15 июня 2016, 20:05

      Березуцкий?

      -1
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      Рейтинг: +17779

      ilichkadr 15 июня 2016, 19:03

      Рома опять отбирает....

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 15 июня 2016, 18:56

      а почему он не сказал что он я выиграл 1:0 !

      0
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 15 июня 2016, 18:49

      Поставлю хату, что Россия не выиграет и вылетит )

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Berdchanin 15 июня 2016, 19:58

      Ставлю свой мусорный ящик,что всех победим

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