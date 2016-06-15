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Евро-2016. Россия уступила Словакии

15 июня 2016, 17:50
228

Второй тур группового этапа Евро-2016 открывали своим матчем сборные России и Словакии. Россияне уступили сопернику со счетом 1:2. Результат встречи словаки обеспечили еще в первом тайме за счет голов Вайсса и Гамшмика. Ответный гол на счету Дениса Глушакова. Сборная Словакии набирает три очка, в активе России осталось одно очко. Во втором матче группы завтра встретятся сборные Англии и Уэльса.

Евро-2016. Групповой этап. Группа В. 2-й тур

Россия – Словакия – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Вайсс, 32; 0:2 – Гамшик, 45; 1:2 – Глушаков, 80.

Россия: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Смольников, Нойштедтер (Глушаков, 46), Головин (Мамаев, 46), Шатов, Кокорин (Широков, 75), Дзюба, Смолов

Словакия: Козачик, Губочан, Дюрица, Шкртел, Пекарик, Гамшик, Пековски, Вайсс, Мак (Дуриш, 79), Куцка, Дуда (Немец, 67)

Предупреждения: Дюрица, 46.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Европа Россия Словакия Глушаков Денис Гамшик Марек Вайсс Владимир
Комментарии (228)
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bolela_16
1466002553
Слуцкий сдал матч - Случкого в отставку, немца в Германию, Мудко на пенсию
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sergey_86-76
1466002568
если написать все что я думаю о такой игре сборной, то меня дисквалифицируют на "бомбардире", а этому г...ну еще и деньги платят.
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Nesterenko
1466002576
УЖАААААААААААААААССССС.............ПРОСТО УБЛЮДКИ, ПОЗОР!!!!!!! ВСЕ МЕРТВЫЕ, ЕДЬТЕ ДОМОЙ ДЕВОЧКИ, И НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ НАХЕР. КАК МОЖНО ТАК ИГРАТЬ, ВСЕ ПАСЫ В ОБОРОНУ, ВСЕ АТАКИ В ОБОРОНУ......В ИТОГЕ НИ ОДНОЙ АТАКИ И ПРОПУЩЕННЫЕ ГОЛЫ.........ЛЮДИ БОЛЕЮТ ЗА ВАС НОЧЬЮ НЕ СПЯТ, А ВЫ ДАЖЕ НЕ МОЖЕТЕ ПОРАДОВАТЬ НИ РЕЗУЛЬТАТОМ НИ ИГРОЙ. СТАДО БАРАНОВ С НИКАКУЩИМ ПАСТУХОМ
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Вомбат
1466002655
Оставив в стороне очевидный абсурд тренерских решений Слуцкого и прочие второстепенные факторы, хочу задать вопрос посетителям этого сайта: А не права ли футбольная общественность Европы, ратующая за лишение России права на проведение ЧМ по футболу? Разве правильно, если такое событие происходит в стране, где нет нормальных футболистов? Разве Италия, Англия, Франция или Испания принимают чемпионаты мира по хоккею?
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koli4ka
1466002815
А что были такие, что серьйозно расчитывали на победу, наивные...тут не пляжный волейбол
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111ax
1466003337
У Вас явно необоснованно завышенные ожидания от нашей сборной. Разве она ранее показывала стабильно хорошую игру и выигрывала серьезные команды? Мы выигрывали только Армению, Люксембург, Лихтенштейн и т.п. Выводы делайте сами.
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JUVENTINO-666
1466004038
У нас есть Р.Широков, умный футболист на сегодняшний день лучший в России, какого черта он сидит на скамейке?? Скажи мне Лёня
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subbotaspartak
1466008760
На Дзюбу без Халка смотреть жалко, Чтобы Дзюбе гол забить Надо в Бразилию к Халку итить. Там натурализоваться и нахрен не возвращаться
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Выключатель 30
1466011002
Слуцкий ну как второй раз на те же грабли - ставить немца и Головина в центр второй раз подряд, когда мы с Англией ничего создать не смогли. Англия нас простила раза 3-4, а Словаки нет, вот и вся разница. С Англией должны были лететь в 2-3-4 мяча, а Леня после полнейшего провала такой же состав!!! Я честно ОХУ.Л, думаю на Х.Я опять эти два мертвых в центре, а все три напа НАХУ.? Кокорин весь сезон как был мертвым так и остался вечно подающим надежды. Дзюба и Федя более не надо. Как мы с Леней в отборе начали так и надо. ФУ ВЫСКАЗАЛ НАКИПЕВШЕЕ!!!!!!
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salvor1986
1466042614
Слуцкий в очередной раз доказал, что на международной арене он никчемный тренер, полный ноль.
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