Евро-2016. Россия уступила Словакии

Второй тур группового этапа Евро-2016 открывали своим матчем сборные России и Словакии. Россияне уступили сопернику со счетом 1:2. Результат встречи словаки обеспечили еще в первом тайме за счет голов Вайсса и Гамшмика. Ответный гол на счету Дениса Глушакова. Сборная Словакии набирает три очка, в активе России осталось одно очко. Во втором матче группы завтра встретятся сборные Англии и Уэльса.

Евро-2016. Групповой этап. Группа В. 2-й тур

Россия – Словакия – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Вайсс, 32; 0:2 – Гамшик, 45; 1:2 – Глушаков, 80.

Россия: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Смольников, Нойштедтер (Глушаков, 46), Головин (Мамаев, 46), Шатов, Кокорин (Широков, 75), Дзюба, Смолов

Словакия: Козачик, Губочан, Дюрица, Шкртел, Пекарик, Гамшик, Пековски, Вайсс, Мак (Дуриш, 79), Куцка, Дуда (Немец, 67)

Предупреждения: Дюрица, 46.

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