Балотелли не относит сборную Англии к командам топ-класса

Нападающий сборной Италии Марио Балотелли рассказал о шансах команды Англии удачно выступить на чемпионате Европы-2016. Напомним, что подопечные Роя Ходжсона на групповом этапе турнира выступают вместе с Россией, Уэльсом и Словакией.

«Если говорить честно, то я плохо знаю нынешнюю команду Англии. Я знаю их нападающих, которые очень сильны. Но мне тяжело сказать, как их сборная будет выступать во Франции.

Я дважды играл против англичан – на Евро и на чемпионате мира. В обоих матчах мне приходилось тяжело, так как в то время Англия имела в своем составе футболистов мирового уровня. Но я всегда ощущал, что сборная Италии сильнее их. Когда ты играешь с топ-командами, возникает чувство, что тебя переигрывают, но в в матчах с Англией такого не было. Ощущал превосходство в классе немецкой сборной, но нам удалось обыграть их», – сказал Балотелли.

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