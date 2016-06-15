Пицци: «Сборная Чили хочет защитить титул обладателя Кубка Америки»

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци после победы над Панамой дал понять, что его команда планирует победить на Кубке Америки-2016. В 1/4 финала турнира чилийцам предстоит встретиться с Мексикой.

«Уважаем наших будущих соперников и уверены, что они уважают нас. У нас есть большое желание вновь победить на Кубке Америки.

На данный момент ищу различные варианты для усиления игры. Нам необходимо прибавлять не только в плане тактики, но и в эмоциональной концентрации», – сказал Пицци.